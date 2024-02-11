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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بطول 2700 متر.. محافظ كفر الشيخ: تبطين ترعة منيل إسماعيل بدسوق| صور

جانب من أعمال تبطين
جانب من أعمال تبطين الترع

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، استكمال العمل في تأهيل وتبطين ترعة منيل إسماعيل بقرية شباس الملح مركز دسوق بطول 2700 متر، وذلك بإشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

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يأتي ذلك في إطار المشروع القومي لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر، كمحور رئيسي من محاور تطوير الريف المصري والنهوض بالمستوى المعيشي للمواطنين.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن المشروع القومي لتبطين وتغطية الترع نقلة حضارية، تأتي ضمن خطط وإستراتيجيات الدولة المصرية لتحسين عملية توزيع المياه، بما يضمن وصول مياه الري بسهولة للأراضي الزراعية، إضافة إلى حل مشاكل توصيل المياه في نهايات الترع.

وأضاف، أن المشروع يُعد بمثابة نقلة نوعية تسعى إليها الحكومة المصرية في كافة قرى ونجوع مصر، لتطوير شبكة الترع والمصارف، ما يساعد على تقليل تلوث البيئة، ويستهدف الحفاظ على كميات المياه التي يتم هدرها بعد تسربها للتربة الطينية.

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