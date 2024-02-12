محافظ كفر الشيخ يوجه بتكثيف زراعة الأشجار للحفاظ على البيئة

كلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالاستمرار في زراعة الأشجار والزينة والاهتمام بزراعة الأشجار المثمرة بنطاق الجهات الحكومية، وبكافة الطرق الرئيسية ومداخل القرى والمدن والمناطق الصناعية، مما يسهم في تعزيز زيادة المساحات الخضراء، ويأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة".



وقال محافظ كفر الشيخ، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لزراعة "100 مليون شجرة" بالمحافظات، ليست هدفا جماليا فقط، ولكنها تسهم في مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، وتحسين نوعية الهواء، ومحاربة التلوث، والتخلص من ثاني أكسيد الكربون.

وتابع: تساهم في خفض غازات الاحتباس الحراري، والحد من تآكل التربة، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، مع التخفيف من آثار تغير المناخ، مما ينعكس إيجابياً على الصحة العامة للمواطنين.