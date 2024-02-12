عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يوجه بتكثيف زراعة الأشجار للحفاظ على البيئة

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

كلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالاستمرار في زراعة الأشجار والزينة والاهتمام بزراعة الأشجار المثمرة بنطاق الجهات الحكومية، وبكافة الطرق الرئيسية ومداخل القرى والمدن والمناطق الصناعية، مما يسهم في تعزيز زيادة المساحات الخضراء، ويأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة".
 

لزيادة وعي الفتيات.. مراكز شباب كفر الشيخ تشارك في فعاليات برنامج ريحانة.. صور

دعماً للمزارعين.. نائب كفر الشيخ يطالب بزيادة سعر توريد بنجر السكر |صور

وقال محافظ كفر الشيخ، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لزراعة "100 مليون شجرة" بالمحافظات، ليست هدفا جماليا فقط، ولكنها تسهم في مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، وتحسين نوعية الهواء، ومحاربة التلوث، والتخلص من ثاني أكسيد الكربون.

 

وتابع: تساهم في خفض غازات الاحتباس الحراري، والحد من تآكل التربة، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، مع التخفيف من آثار تغير المناخ، مما ينعكس إيجابياً على الصحة العامة للمواطنين.

100 مليون شجرة الاستفادة الاقتصادية الرئيس عبد الفتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي الصحة العامة للمواطن السيسى رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

800 جنيه نزول|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب..وهذا ثمن عيار 21 الآن

انخفضت بالمزارع.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين |كم يصل ثمن الكيلو بالبورصة؟

كوبونات بـ 250 جنيها لكل مواطن.. التموين تستعد لشهر رمضان 2024

إعلام عبري: إسرائيل تجري محادثات مكثفة مع مصر بهدف تنسيق المواقف

بعد الزيادة الجديدة.. تعرف على أسعار السجائر في الأسواق اليوم

محاضر سرقة الكهرباء باطلة في هذه الحالات.. تعرف عليها

أفضل سورة تقرأ في شهر شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الخير والرزق الواسع

موضوعات متعلقة

لزيادة وعي الفتيات.. مراكز شباب كفر الشيخ تشارك في فعاليات برنامج ريحانة.. صور

دعماً للمزارعين.. نائب كفر الشيخ يطالب بزيادة سعر توريد بنجر السكر |صور

إزالة 16 حالة تعدٍ في مركز الرياض بـ كفر الشيخ.. صور

بطول 2700 متر.. محافظ كفر الشيخ: تبطين ترعة منيل إسماعيل بدسوق| صور

محافظ كفر الشيخ يتابع المدارس ويطمئن على انتظام العملية التعليمية.. صور

محافظ كفر الشيخ يعلن تمويل 23 مشروعًا للشباب بـ 6 ملايين جنيه

كفر الشيخ: تحرير 10 محاضر خلال حملة تموينية بقلين

محافظ كفر الشيخ: قافلة طبية ضمن حملة «100 يوم صحة» بالرياض

ترشيحاتنا

مدبولي: البلدان النامية تشهد ضغوطات على العملات المحلية وارتفاعًا ملموسًا لتكلفة التمويل

لطلاب الثانوية العامة 2024.. أبرز المنح الدراسية بأفضل الجامعات

مدبولي: نسعى لتمويل الاستثمارات الخضراء لرفع نسبتها إلى 50% بمصر

مدبولي: الاقتصاد المصري أظهر قدرة كبيرة على مواجهة الأزمات وتحمل الصدمات

قرار قضائي عاجل ضد مرتضي منصور في سب وقذف الخطيب.. تعرف عليه

بث مباشر.. كلمة رئيس مجلس الوزراء أمام قمة الحكومات في دبي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريء جدا.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار على السوشيال ميديا .. شاهد

بعد الهجوم عليها.. شاهد ملابس تاليا ابنة تامر حسني

فى أحضان صديقها .. ظهور صادم لـ ابنة عمرو دياب | صور

مهرجان الزمن الجميل يكرم الفنان فادى إبراهيم .. صور

فيديو

13 إبرة لمكافحة "تأخر الزواج".. عارضة أزياء توثق طريقتها لإنجاب أطفال بالمستقبل| فيديو

آخر مرة.. زواج شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب حديث السوشيال ميديا.. فيديوجراف

شيرين عبدالوهاب عادت لحسام حبيب.. وياسمين عبدالعزيز تعود لأحمد العوضي بهذا الوقت؟

شبيه بـ«كورونا» وقد ينتقل للبشر.. مخاوف من فيروس جديد يثير قلقا عالميا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ