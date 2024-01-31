لسنا منفصلين عن المجتمع.. نيفين الكيلاني: هناك استعادة للدور الثقافي المصري

أكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أن كل الأشخاص القريبين من العمل الإداري والثقافي يعلمون جيدا أن هناك ما قبل 2011 وما بعدها.

وقالت نيفين الكيلاني في حوارها مع الغعلامي محمد الباز في برنامج “ الشاهد ” المذاع على قناة “ إكسترا نيوز”، :" نحن لسنا منفصلين عن المجتمع، بل نحن نمثل جزءً منه، فما طال أجهزة الدولة في تلك الفترة طال أيضا وزارة الثقافة، كما أن أحداث 2011 تسببت في حالة ارتباك شديدة للدولة على المستوى الثقافي ومختلف مناحي الحياة، والتي امتدت حتى 2014".

وتابعت نيفين الكيلاني:" هناك استعادة للدور الثقافي وعمل جاد يتم على مدار سنوات، وبعد عام 2014 تحديدا حدث إعادة ترتيب أوراق، فالثقافة ليست في معزل عن ما يحدث في المجتمع، ونعمل الآن في إطار سياسة الدولة، وأرى أن هناك إنجازات عديدة للوزارات الحكومية في مختلف القطاعات، ونحاول حاليا أن نضع الثقافة في المكانة التي تستحقها".