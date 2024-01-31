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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الثقافة: اختيار سليم حسن شخصية العام لمعرض الكتاب لهذا السبب

صدى البلد

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن معرض الكتاب ليس مجرد سوق كتاب، ولذا يجب أن يكون له رؤيا، مشيرة إلى أنه تم اختيارها لتولي حقبة الوزراة قبل الدورة الماضية من المعرض بشهرين وكان هناك خطوات موضوعة كما تم وضع بعض الخطوات الجديدة.

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وأضافت، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه خلال هذه الدورة تم العمل بشكل أوضح وأكثر تركيزًا، وتم اختيار الدكتور سليم حسن، عالم المصريات لشخصية المعرض لأن لديه اكتشافات مصرية كثيرة وتراجم للآثار والكتب التي كتبها وقدم بها للبشرية وللثقافة المصرية إنتاج مهم جدًا وكان مثل دليل للأجيال الجديدة المهتمة بدراسة الآثار.

 

وتابعت، أننا لا نستيطع أن نغفل الآثار والتاريخ في الهوية المصرية لأنهما عمق الهوية وانطلقت منهما أشياء كثيرة للهوية وللبشرية كلها.

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