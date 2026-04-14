شباب كفر الشيخ تعلن الجدول الزمني لورش تدريب «نتشارك»

تنطلق ورش تدريب برنامج “نتشارك”، بمراكز شباب كفر الشيخ، اليوم، بمركز التنمية الشبابية بدسوق ومركز شباب إصلاح شالما بسيدى سالم، على مدار ثلاثة أيام تدريبية متتالية.

وتتضمن الفعاليات أنشطة تفاعلية وبناء أفكار المبادرات وصياغة خطط التنفيذ، وصولًا إلى تقديم العروض النهائية في إطار دعم جهود التنمية المجتمعية وتعزيز دور الشباب في خدمة المجتمع برعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة والمهندس إبراهيم مكى محافظ كفر الشيخ.

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ورش برنامج "نتشارك" بمراكز شباب المحافظة تنطلق بالتعاون مع منظمة اليونيسف، بهدف تمكين الشباب وأعضاء برلماني الطلائع والشباب من تصميم وتنفيذ مبادرات مجتمعية تُعالج قضايا واقعية داخل مجتمعاتهم المحلية و يستطيع النشء من عمر 13 إلي 17 عام و الشباب من عمر 18 إلي 21 عام المشاركة فى التدريب فى مركز الشباب الأقرب إليه وفق الجدول الزمني المعلن عبر الصفحة الرسمية للمديرية .

ويعتمد البرنامج على نموذج تدريب تفاعلي متكامل، يركز على تنمية مهارات تحليل المشكلات، والعمل الجماعي، والتخطيط الفعال للمبادرات، إلى جانب قياس الأثر المجتمعي، البرنامج بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، طاهر الخولي معاون مدير المديرية للشباب ومتابعة محمود الصاوي مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية ومدربى برنامج نتشارك بمحافظة كفر الشيخ.