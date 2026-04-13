أجواء مبهجة.. إقبال على الملاهي والحدائق ليلاً بمصيف بلطيم في كفر الشيخ

شهدت ميادين مصيف بلطيم بكفر الشيخ، مساء اليوم، إقبالاً من المصطافين وزوار المدينة لقضاء إجازة عيد شم النسيم وسط الطبيعة الخلابة للمسطحات الخضراء التي تتميز به مدينة مصيف بلطيم.

وحرصت الأسر والعائلات على اصطحاب الأطفال للتنزه بالملاهي وألعاب الأطفال، وسط أجواء يسودها البهجة والفرحة والسعادة الغامرة.

وشهدت مدينة مصيف بلطيم اليوم إقبالاً على بعض الشواطئ من الساعات الأولى منذ الصباح الباكر لقضاء عطلة عيد الربيع وشم النسيم لقضاء وقت ممتع على شاطئ البحر نظراً للارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

وحرصت إدارة المصيف برئاسة المحاسب هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، على توفير رجال الإنقاذ بطول الشواطئ وتقديم كافة الخدمات للزائرين وكذلك والمرافق العامة وتوافر جميع الخدمات، بالرغم أن حالة البحر اليوم كانت هادئة.

ووفرت كافة السبل الراحة للمصطافين للاستمتاع بمياه البحر الصافية، والاستمتاع بالملاهي، إضافة للسير بطول الكورنيش بشواطئ المصيف، فضلاً عن توافر خدمات الإسعاف والشرطة على مدار 24 ساعة في كافة مناطق المدينة المختلفة للحالات الطارئة لضمان سلامة المواطنين.