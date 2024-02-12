تطورات الحالة الصحية لوزير الدفاع الأمريكي وموعد استئناف مهامه

كشف أطباء وزير الدفاع الأمريكي، أن الوزير لويد أوستن خضع لإجراءات غير جراحية تحت التخدير لمعالجة مشكلة بالمثانة.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، أضاف الأطباء أنه يتوقعون تعافيًا ناجحًا لأوستن، كما يتوقعون عدم بقاءه لفترة طويلة في المستشفى، وسيتمكن من استئناف مهامه العادية غدًا.

وكان السكرتير الصحفي للبنتاجون الجنرال بات رايدر أعلن في وقت سابق أن أوستن نُقل إلى المستشفى بعد ظهر يوم الأحد بسبب أعراض “تشير إلى وجود مشكلة طارئة في المثانة”.

وقال المستشفى إنه تم إدخاله بعد ذلك إلى وحدة العناية المركزة بالمستشفى في وقت لاحق من المساء للحصول على رعاية إضافية ومراقبة دقيقة.

ولا يزال من غير الواضح كم من الوقت سيبقى أوستن في المستشفى، بحسب الطاقم الطبي.