الخارجية: تعامل مصر مع الأزمات المحيطة ينطلق من الحفاظ على أمنها القومي

قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الدولة المصرية مستعدة على كل المستويات وترفض سيناريو تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، ولديها الخطط والاستعداد للتعامل مع أي تداعيات.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على قناة "سي بي سي"، ان مصر تعمل دائما للحفاظ على أمنها القومي والتعامل مع كل الأزمات المحيطة من هذا المُنطلق.

وأشار إلى أن التركيز حاليا من الدولة المصرية ينصب على معالجة الأمر، ومصر داعم قوي للقضية الفلسطينية.

وأكد أن الدولة تحافظ على أمنها القومي ومصلحة المصريين، ومن يرصد التحركات المصرية في التعامل مع كل الأزمات المحيطة لمصر؛ يجد أنها تأتي من منطلق حماية الأمن القومي".

وشدد على أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مطالبون بوضع حد للعنف الإسرائيلي ووقف العملية التي تنوى إسرائيل القيام بها في رفح الفلسطينية لتفادي وقوع كارثة إنسانية.