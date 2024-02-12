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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين يرد على تعليقات ترامب بشأن روسيا والناتو

المتحدث باسم الكرملين
المتحدث باسم الكرملين

رفض الكرملين الروسي، اليوم الاثنين، التعليق على ما قاله الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول عدم توفير حماية للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي “الناتو” التي لا تلتزم بحجم الإنفاق الكافي لحماية نفسها من أي غزو روسي محتمل.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين "لا أزال السكرتير الصحفي للرئيس فلاديمير بوتين وليس لترامب".

وندد البيت الأبيض بتصريحات ترامب ووصفها بأنها "مروعة وفاقدة للصواب".

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد صرح في وقت سابق، بأنه سيشجع روسيا على أن تفعل "ما تريده بحق الجحيم" لأي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي الناتو "لا تدفع ما يكفي لميزانية الحلف".

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