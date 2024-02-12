مها عبدالناصر: يجب إنهاء عمل البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في مصر

أكدت مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، أن مصر في الفترة الراهنة هي الهدف الرئيسي أمام الكيان الصهيوني المحتل، حيث إننا وصلنا لمرحلة لا تصلح معها الردود الدبلوماسية، مؤكدة أنه يجب أن يكون هناك تصعيد في حدة الخطاب المصري.

وطالبت عبدالناصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على قناة "سي بي سي" بإنهاء عمل البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في مصر، موضحة أن مصر تعرضت للكثير من المغالطات وترويج الأكاذيب من قبل الصهاينة، ومن قبل الحكومة المتطرفة هناك.

وشددت عبدالناصر، على أن الأمن القومي المصري غير خاضع للنقاش، وجميع المصريين سيكونون على قلب رجل واحد ولن يكون هناك معارضة أو أي انقسام، إذا وصلنا لأي تصعيد ، قائلة " واضح أنهم نسيوا من هي مصر والمصريين لازم يفكروهم".

الجبهة الداخلية المصرية متماسكة

واختتمت مها عبدالناصر، بالتأكيد على أن الجبهة الداخلية المصرية متماسكة والشأن الداخلي لا يعني الكيان الصهيوني، وجميع القوى السياسية سوف تتحد ضد كل ما يمس الأمن القومي المصري.