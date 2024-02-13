أيمن الرقب: أتوقع إتمام صفقة تبادل الأسرى منتصف شهر شعبان وحتى رمضان

قال المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، أن العملية العسكرية الإسرائيلية التي نفذت في رفح لإطلاق سراح أسيرين فقط مقابل 100 شهيد، تمت بدم بارد وقصف إجرامي متواصل على المنازل بدعم أمريكي لتنفيذ عملية في رفح بدعوى وجود أسرى أخرين هناك.

وقال أيمن الرقب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن هذا المبرر المستخدم من قبل الاحتلال في الإعلام العبري، والذي قال أن من حق الإحتلال الدفاع عن نفسه، مؤكدا أن الإجتياح البري سواء جزئي أو شامل بهذه الحجة ليس فقط للقضاء على مايدعيه رئيس وزراء الإحتلال ولكن متوقع إرتكاب مجازر كثيرة.

وتابع المحلل السياسي الفلسطيني، أن "الأريكان يقولون أنهم ينتظرون الخطة الاسرائيلية للنزوح الفلسطيني من رفح، لأن الاحتلال أدرك الموقف المصري الصلب الممثل للجبهة الفلسطينية، وبالتالي النزوح إلى سيناء غير واردة، على الرغم من أن فكرة النزوح لازالت في فكر الساسة الإسرائيليين.

سيؤجج المنطقة

وأشار إلى أنه متوقعا أنه في حالة تنفيذ عملية الاخلاء لمناطق أخرى في القطاع سيتم ذلك خلال أسبوعين وعلى أن تتم إتمام صفقة تبادل الأسرى منتصف شهر شعبان وحتى شهر رمضان. قائلا : الإحتلال يدرك أنه لن يستطيع تنفيذ العملية في رمضان ليس من أجل مشاعر الفلسطينين وعباداتهم لكن لانه سيؤجج المنطقة.