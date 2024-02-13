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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد دياب: إقامة نهائي الكأس بالرياض خطوة تعكس التعاون بين مصر والسعودية

أحمد دياب رئيس رابطة
أحمد دياب رئيس رابطة الأندية

أكد النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، أن إقامة لقاء نهائي الكأس في السعودية، تم الإعلان عنه بين الاتحاد المصري لكرة القدم والإتحاد السعودي والشركة المتحدة، مشيرا إلى أن تلك الخطوة تعكس التعاون والعلاقات بين الدولتين.

 

وقال أحمد دياب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أتمنى ان يكون لقاء نهائي الكأس بين الأهلي والزمالك  قمة تليق بالكرة المصرية، مؤكدا أن اللقاء سيتم اقامته في يوم 8 مارس المقبل في الرياض.

 

وتابع رئيس رابطة الأندية، أنه متوقع أن يكون اللقاء مبهرا، مؤكدا أنه سيكون يوم رياضي بشكل مبهر يعكس العلاقة بين البلدين، ونتمنى التوفيق للناديين في تقديم لقاء قوي.

 

 لن يتم تغييره

وأشار أحمد دياب، أن كأس مصر سيكون بشكله التقليدي، مؤكدا أنه لن يتم تغييره.

النائب أحمد دياب نهائي الكأس السعودية الأهلى الزمالك

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