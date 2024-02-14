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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفعت الأسهم الأوروبية بعد تعزيز بيانات تضخم بريطانية للمعنويات

صدى البلد

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، بعد بيانات تضخم جاءت أضعف من المتوقع في بريطانيا، ودعمت الآمال في خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة في وقت قريب، فيما تتجه أنظار المستثمرين إلى مزيد من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو، في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 08:13 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1%، في حين زاد المؤشر الرئيسي البريطاني 0.5% بعد أن ارتفع تضخم أسعار المستهلكين البريطانيين بوتيرة أبطأ من المتوقع في يناير كانون الثاني.

وسيحول المستثمرون الآن تركيزهم إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو المقرر صدورها في الساعة 1000 بتوقيت جرينتش، والتي من المتوقع أن تظهر نمو اقتصاد المنطقة 0.1% في الربع الرابع، دون تغيير عن الفترة نفسها من العام السابق.

وكان سهم بنك إيه.بي.إن أمرو من بين الأفضل أداء، إذ ارتفع بنحو 6% بعد أن أعلن البنك الهولندي صافي دخل من الفوائد في الربع الرابع جاء أعلى قليلا من التوقعات.

وارتفع سهم كوكا كولا 5.6%، إذ توقعت الشركة التي مقرها سويسرا نمو أرباحها السنوية بعد أن أعلنت تحقيق أرباح غير مسبوقة في 2023 بأكمله.

وانخفض سهم تيسن كروب 4.8% بعد أن خفضت الشركة توقعاتها للمبيعات السنوية وصافي الأرباح، وألقت باللوم على تراجع الطلب والأسعار في قطاعي المواد الخام والصلب.

وانخفض سهم هاينكن 5% ، إذ توقعت شركة البيرة الهولندية نمو أرباح التشغيل بأرقام في خانة الآحاد في 2024، بسبب التقلبات الجيوسياسية والأوضاع الاقتصادية.

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