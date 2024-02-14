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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسلات رمضان 2024 .. شاهد البوسترات الدعائية لـ "نعمة الأفوكاتو"

نعمة الأفوكاتو
نعمة الأفوكاتو

طرحت منصة shahid، البوسترات الدعائية الرسمية لمسلسل "نعمة الأفوكاتو" الذى تقوم ببطولته مى عمر، ومقرر عرضه على شاشتها وقناة mbc مصر في شهر رمضان المقبل 2024

وتقدم مى عمر في مسلسل "نعمة الأفوكاتو" درامية اجتماعية تشويقة مثيرة، ويشارك في بطولة العمل أحمد زاهر، أروى جودة،  كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهري، سامي مغاورى، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر.

مسلسل "نعمة الأفوكاتو" تأليف،  محمد سامى ومهاب طارق وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة Forever Drama - مها سليم، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى تشويقي وتجسد خلاله مى عمر شخصية محامية تدعى نعمة سعيد أبو علب المحامية بالاستئناف العالى ومجلس الدولة.

مى عمر قدمت في شهر رمضان الماضى مسلسل "علاقة مشروعة" من 15 حلقة، بمشاركة ياسر جلال، داليا مصطفى، مراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودى مسعودى، كريم محجوب، نهال نور، وردشان  مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى.

نعمة الأفوكاتو mbc مصر مي عمر

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