طلب إحاطة للحكومة أمام البرلمان لتكثيف كشف المخدرات للسائقين

تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة بشأن تكثيف كشف المخدرات للسائقين على الطرق والمحاور الرئيسية، وذلك بعد تزايد معدلات الحوادث خلال الفترة الأخيرة.



وأكد محمود عصام على أنه من وقت لآخر يعاني الشارع المصري من حوادث تزهق فيها عشرات الأرواح ويكون السبب الرئيسي فيها هو عدم وعي السائقين خاصة النقل الثقيل بسبب التعاطي المستمر للمواد المخدرة وما بتبع ذلك من سرعات زائدة في مختلف الطرق الرئيسية والمحاور المرورية، ورغم ما يتم من جهود من أعمال كشف إلا أنه على أرض الواقع لا نزال أمام تحديات مستمرة بوقوع الحوادث لنفس الأسباب، والتي كانت محطتها الأخيرة حادث العامرية في طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وراح ضحيته عشرات الأرواح بسبب السرعات الزائدة من سائق النقل الثقيل.



ولفت محمود عصام إلى أهمية الكشف اليومي على سائقي النقل الثقيل على الطرق والمحاور، وهو ما يتطلب التنسيق بين أجهزة الحكومة المعنية التي تتعامل وتتواجد على الطرق حتى نساهم في تقليل الحوادث، خاصة مع الجهود الكبيرة الذي تقوم به الدولة على مستوى النهوض بأوضاع الطرق والبنية التحتية خلال الفترة الأخيرة.