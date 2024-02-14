مصرع شخصين في حادث مروري بطريق فرعي بإحدى قرى المنيا

لقي شخصان مصرعهما في حادث تصادم سيارة ميكروباص ومركبة توك توك بطريق فرعي بإحدى قرى مركز المنيا تم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ميكروباص ومركبة توك توك بطريق فرعي بإحدى قرى مركز المنيا.

علي الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والشرطه إلى موقع الحادث تبين مصرع ضاحي. ع. أ 40 سنة ومدحت. ن. ا 27 سنه تم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات.