بقوة 4.6 درجة.. زلزال عنيف يضرب إيران

سجلت محطات الرصد الإيرانية وقوع زلزال بقوة 4.6 درجة ريختر في محافظة هرمزكان جنوب ايران.



وكانت قناة "lbc" اللبنانبة ذكرت أن انفجاران ناجمان عن "عمل تخريبي" يطالان شبكة الغاز في إيران.

وألحق الانفجاران أضرارا بشبكة توزيع الغاز في إيران أمس، حسبما أعلنت السلطات، مندّدة بعمل "تخريبي وإرهاب".



وذكرت القناة اللبنانية ان الانفجاران لم يتسّببا في سقوط ضحايا ولكنّهما تسببا باضطراب إمدادات الغاز في ثلاث محافظات على الأقل.



وألحق التفجيران أضراراً بخطوط أنابيب الغاز قرب مدينتي بروجن (جنوب غرب) وصفاشهر (جنوب).



ونقلت وكالة الأنباء التابعة لوزارة الطاقة (شانا) عن مدير شركة الغاز الوطنية سعيد عقلي قوله إنّ "هذا العمل التخريبي والإرهابي نُفذ حوالى الساعة الواحدة صباحاً في موقعين".



ولم تعلن أيّ جهة مسؤوليتها عن هذين التفجيرين، كما أنّ السلطات لم تُشِر إلى جهة بعينها.

