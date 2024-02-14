مستشار علاقات دولية يكشف موقف إيران من حرب إسرائيل ولبنان

قال الدكتور علي يحيى الصحفي والمستشار في العلاقات الدولية أن إسرائيل منذ السبت الماضي بدأت التصعيد وتجاوزت مناطق الاشتباك المحدودة في الحدود مع لبنان وتجاوزت ضوابط الاشتباك التي وضعت.

وأضاف يحيى في مداخلة عبر الزووم لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc أن رد حزب الله اليوم على صفد باستخدام صواريخ دقيقة أخذ ابعاد عديدة منها وقف التجاوزات الإسرائيلية على الحدود اللبنانية، ويقابل التهديد الإسرائيلي باجتياح رفح.

وأكد أن حزب الله لم يختار توقيت التصعيد والدخول في مواجهة ولكنه تم أقحامه منذ السابع من أكتوبر ومحاولة تهجير الفلسطينيين والاعتداءات الاستباقية على جنوب لبنان وتجاوز إسرائيل كل الخطوط الحمراء.

حزب الله لن يكون محتاج لدخول إيران الحرب بشكل مباشر

وأشار يحيى أن حزب الله لن يكون محتاج لدخول إيران الحرب بشكل مباشر إلا في حال وصول الحرب أقصى مراحله ومعركة التحرير الكبرى وأنه في حرب ٢٠٠٦ لم يلجأ إلى إيران مع وصول الحرب إلى مرحلة ثانية واكتفى بخطوط الإمداد.