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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل يتأثر أداء الأهلي أمام شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا..ناقد رياضي يجيب

المنتخب المصري
المنتخب المصري

انتقد الناقد الرياضي شوقي حامد المسؤولين عن المسابقات وتنظيم الدوري في اتحاد الكرة قائلا : لايريدون العمل وضعوا الجدول من اول الموسم ولا يريدون إعادة ترتيب الجدول والمباريات بعد الخروج من كأس الأمم الأفريقية لذلك حدث حالة من السكون بلا داعي وكان من المفترض عودة الدوري لاسيما وان الأندية ليس لديها مانع للعب المباريات.

وأضاف حامد في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc أن توقيت انتهاء الدوري المصري متأخر عن كل دوريات العالم وبالتالي الفواصل بين المواسم قليلة ولذلك لا يحصل اللاعبون على فترة استشفاء ولا تحصل الاندية على فترة تأهيل وإحماء ومعسكرات مما يؤثر على المنتخب المصري.

 حظوظ النادي الاهلي في بطولة الدوري الافريقي أكيدة 

وأكد أن حظوظ النادي الاهلي في بطولة الدوري الافريقي أكيدة وموجوده ومتصدر الدوري قائلا: بالرغم ان الأهلي يلعب بغياب أكثر من ١١ لاعب وخارج أرضه وأمام جمهور الجزائر المتحمس إلا أن المبارة أمام شباب بلوزداد الجزائري حاسمة ومهمة وتعد رد اعتبار  لاسيما  وأن النادي الأهلي لديه طموحات والاحتياط مثل الأساسي والاهلي يمن حضر.

 

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