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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

قمار و"قلة أدب"| كواليس ضبط أكبر شبكة منافية للآداب بفندق شهير في المنصورة

صور ارشيفية
صور ارشيفية

في خطوة مهمة تهدف إلى ضبط الأعمال المخلة بالآداب، تمكّنت الأجهزة الأمنية من كشف وضبط فندق شهير في مدينة المنصورة. وفقًا للمعلومات الواردة، كان الفندق يُستخدم كواجهة لممارسة الأنشطة غير القانونية والتي تتعارض مع القيم والمبادئ الأخلاقية.

تأتي هذه الخطوة الهامة كنتيجة للجهود المستمرة للأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة والحفاظ على النظام الاجتماعي والقانوني. يعد الفندق المذكور واحدًا من المنشآت الشهيرة في مدينة المنصور، حيث كان يشتهر بتقديم خدمات الإقامة والضيافة لعدد كبير من الزوار والمسافرين. ومع ذلك، أصبح الفندق في الآونة الأخيرة موضع اهتمام للأجهزة الأمنية نتيجة للأنشطة غير القانونية التي تجري فيه.

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