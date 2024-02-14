بشرى سارة للأسرة المصرية| انخفاض أسعار 7 أنواع من الجبن قبل رمضان

باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من العديد من الوجبات المصرية الشهية، يُعتبر الجبن منتجًا أساسيًا في سلة المشتريات للعديد من الأسر. ومع عودة الطلاب للمدارس وبداية الموسم الدراسي الثاني، تتصاعد حاجة الأسر إلى البحث عن أسعار مناسبة للجبن، لتوفير أفضل قيمة ممكنة لميزانياتهم. وفي هذا التقرير، سنلقي نظرة شاملة على انخفاض أسعار الجبن في الأسواق المصرية وتأثير ذلك على الأسر.