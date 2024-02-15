خبير: زيارة أردوغان للقاهرة تعكس نجاح السياسة الخارجية والدبلوماسية الاقتصادية المصرية

كشف كريم عادل الخبير الاقتصادي، دلالات زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر ولقائه بالرئيس السيسي.

وقال كريم عادل في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة" المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" زيارة أردوغان للقاهرة تاريخية وتعكس نجاح السياسة الخارجية والدبلوماسية الاقتصادية المصرية ".

وأضاف كريم عادل :" زيارة أردوغان للقاهرة تعتبر انتصار للموقف المصري ونجاح في التنسيق الاقتصادي والتجاري بين البلدين ".

وتابع كريم عادل :" هناك زيادة في معدلات التبادل التجاري بين مصر وتركيا وهذا مؤشر جيد لمستقبل التجارة والتبادل الاقتصادي بين البلدين ".