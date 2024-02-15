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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاتسيو الإيطالي يتغلب على بايرن ميونيخ بهدف نظيف بثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

لاتشسيو
لاتشسيو

نجح لاتسيو الإيطالي في الفوز على ضيفه بايرن ميونيخ الألماني بهدف نظيف، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2023/2024.

ونجح شيرو ايموبيلي من تسجيل الهدف الوحيد في المباراة لصالح لاتسيو في الدقيقة 69 من ركلة جزاء.


وأعلن ماوريسيو ساري، المدير الفني للاتسيو، تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه بايرن ميونخ على ملعب الأوليمبيكو، في ذهاب دور ال16 بدوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل نسور العاصمة كالتالي:

بروفيديل - ماوريسيتش - جيلا - رومانيولي - هساي - جندوزي - فيتشينو - لويس ألبيرتو - إيساكسون - إيموبيلي - أندرسون.

في المقابل، سيدخل توماس توخيل، مدرب الفريق البافاري، المباراة بكل من:

نوير - مزراوي - كيم - أوباميكانو - جوريرو - كيميتش - جوريتسكا - ساني - مولر - موسيالا - كين.

ويمتلك العملاق الألماني أفضلية تاريخية ضد لاتسيو، حيث حقق الفوز في المواجهتين السابقتين بينهما، وذلك في دور ال16 بدوري أبطال أوروبا أيضا، خلال موسم 2020-2021، بنتيجة (4-1) و(2-1).
 

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