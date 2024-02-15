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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة: قدمنا اعتراضًا على احتلال إسرائيل لعدد من منشآت الأونروا

أرشيفية
أرشيفية

ذكر متحدث باسم الأمم المتحدة، الأربعاء، أن المنظمة الدولية قدمت اعتراضاً على احتلال القوات الإسرائيلية لعدد من منشآت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع غزة.

وقال المتحدث في تصريحات نشرتها الأمم المتحدة على منصة "إكس": "نحن على علم باحتلال قوات الأمن الإسرائيلية عدداً من منشآت الأونروا في غزة، ومنها مدارس، وقد قدمناً اعتراضا على ذلك". وأضاف أن "منشآت الأمم المتحدة يجب أن تحظى بالحماية، ولا تُنتهك من قبل أي طرف في أي وقت".

واتهمت إسرائيل عدداً من موظفي "الأونروا" بالمشاركة في الهجوم الذي شنته حركة "حماس" وفصائل فلسطينية على بلدات وتجمعات إسرائيلية قرب قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، مما دفع بعض الدول إلى تعليق تمويلها للوكالة.

ولم تقدم إسرائيل دليلاً على تورط الموظفين الذين اتهمتهم بالضلوع في الهجوم.

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