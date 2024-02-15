فعاليات ختام المؤتمر الدولي التاسع عشر لاتحاد الكيميائيين العرب

اختتم المؤتمر الدولى التاسع عشر لاتحاد الكيميائيين العرب فعالياته بزيارة المعرض الدائم للمخرجات البحثية للمركز القومى لمشاهده المنتجات البحثية القابلة للتطبيق في كل المجالات العلمية والصناعية كما تمت زيارة المعامل المركزية بالمركز القومى للبحوث للوقوف على أحدث الأجهزة العلمية بالمركز و تم إعلان التوصيات الخاصة بالمؤتمر وهى كالآتى :

1 ) التأكيد علي أن علوم الكيمياء تلعب دورا هاما حيث تعمل الكيمياء علي استثمار كل أشكال المادة وتحويلها إلي منتج إقتصادي، وبالتالي التركيز في المؤتمر القادم علي المحاور التي تهتم بالجانب التطبيقي والصناعي.

2 )دعم الأبحاث التى تؤدي الى دائرية الإنتاج - عن طريق تطوير تفاعلات كيميائية وتكنولوجيات جديدة تؤدى الى إعادة استخدام المواد الكيميائية المصنعة وإعادة تدويرها، بحيث يكون الإنتاج والمخلفات عبارة عن حلقة مغلقة.

3 )دعم أبحاث تصنيع البوليمرات المستخدمة فى انتاج الألياف ذات الآداء العالى والألياف الصناعية المستخدمة في المنسوجات وبوليمرات التغطية الوظيفية وبوليمرات الأغشية المستخدمة فى انتاج فلاتر التحلية والتنقية.

4 ) دعم الأبحاث التى تهدف الى إبتكار تقنيات جديدة قادرة على استهلاك موارد طبيعية وطاقة أقل( منخفضة الكربون)، وتقليل توليد النفايات – وذلك مثل الهيدروجين الأخضر – الطاقة الشمسية وطاقة الرياح نظم توليد وتخزين والتحكم في الطاقة - بطاريات الليثيوم - خلايا الوقود الجافة.

5 )دعم ابحاث الكيمياء التي تخدم ابحاث انتاج الكيماويات الوسيطة والمساعدة والملونات الوظيفية - توليد الأوزون - البوليمرات والمواد الحيوية والتركيبية - الأقمشة التقنية والأقمشة الذكية.

6 )دعم أبحاث تشييد المركبات الدوائية ذات التأثيرات البيولوجية وأبحاث النانو والحساسات المستخدمه فى الكشف عن بقايا الهرمونات، المواد السامة والمبيدات، العناصر الثقيلة.

7 ) دعم أبحاث انتاج الخامات الدوائية والتصنيع الدوائى وخاصة المعتمدة على

المستخلصات الطبيعية .

8 ) التأكيد على أهمية ودعم الأبحاث التى يؤدي تطبيق نتائجها الى الحد من التغير المناخى واهمية التكامل بين علوم الكيمياء و علوم البيئة و العلوم الأخرى من أجل تنمية مستدامة وحياة أفضل.

9 ) دعم الأبحاث لتوطين التكنولوجيات النظيفة مثل تكنولوجيا البلازما والبيوتكنولوجي والصباغة و المعالجة بثانى اكسيد الكربون المسال.

10) انشاء منصة إلكترونية للمهتمين بعلوم الكيمياء من المصنعيين و البحاث لعرض آخر التطورات فى علم الكيمياء كذلك عرض مشاكل التصنيع والإنتاج حتى يمكن للباحثين العمل عليها وتطويرها و ذلك بهدف توحيد لغة الحوار بين أعضاء هيئة البحوث من ناحية و رجال الصناعة والمستثمرين من الناحية الأخرى و التأكيد على أهمية العمل كفريق وكذلك ربط الأبحاث الجارية بالجامعات والمراكز البحثيه بالاحتياجات الفعلية التى تعتمد عليها الصناعات الكيماوية

11 )دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة التي تعتمد على المبتكرات و المخرجات البحثية والتاكيد على أن الريادة والإبداع مبدأ وعنوان العصر فى كافة مناحى الحياة وخلق منظومة تحث على الإبداع والريادة في التعليم الجامعى (الجامعات)، وأيضا مؤسسات البحث العلمى (المراكز والهيئات البحثية) ودعم كل المبادرات التى تسعى لذلك.

12 ) وضع خطة تكاملية بين المراكز البحثية العربية والأجنبية و الحاضنات التكنولوجية الناشئة وأودية العلوم العربية و مكاتب براءات الإختراع و الملكية الفكرية و التشجيع على التعاون مع الكيانات البحثية و الصناعية

13 )وضع خطط بحثية للنهوض بقطاع النباتات الطبية لما يمثله هذا القطاع من أهمية اقتصادية لجميع الدول العربية و يقدر حجم السوق العالمي للأدوية المتداولة بحوالي تريليون دولار وأن حوالى 50 % من الأدوية المتداوله في السوق و المكملات الغذائية و مواد التجميل تحتوي على مواد فعالة مستخلصةمن النباتات الطبية - لذلك نوصي بتبادل الأبحاث فى هذا المجال وعمل مشروعات بحثية مشتركة للاستفادة القصوى من هذا القطاع و حفظ الأصول الوراثية.

14 ) كثير من الأبحاث التي تم عرضها في هذا المؤتمر ترقى الى التطبيق الصناعى بعد عمل دراسة على نطاق نصف صناعي وعمل دراسات جدوى لذلك نوصي بتطوير وحدات الإنتاج نصف صناعي وإنشاء مكتب لدراسات الجدوى تمهيدا للتطبيق الصناعي التوصية بإستمرار إقامة مؤتمر اتحاد الكيميائيين العرب الدولي للكيمياء بشكل دوري كل عامين على ان تقوم الدولة المسئولة عن رئاسة الإتحاد بتنظيم المؤتمر.

فعاليات ختام المؤتمر الدولي التاسع عشر لاتحاد الكيميائيين العرب (3)

فعاليات ختام المؤتمر الدولي التاسع عشر لاتحاد الكيميائيين العرب (5)

فعاليات ختام المؤتمر الدولي التاسع عشر لاتحاد الكيميائيين العرب (2)

فعاليات ختام المؤتمر الدولي التاسع عشر لاتحاد الكيميائيين العرب (4)