برلماني: حرام واحد مأجر شقة إيجار قديم بـ10 جنيه وبيدفع 1000 لجراج عربية

قال المهندس هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، الذي كان سببًا رئيسًا في سن قانون الإيجار القديم، جعل الملاك يحملون بداخلهم كثيرًا من ناحيته، حيث أنه لم يكتفِ فقط بإصدار القانون وتحديد القيمة الإيجارية بالقانون رقم 46 لسنة 1962، لكنه قام بإصدار قانون آخر خفض فيه القيمة الإيجارية وحدث ذلك 3 مرات.

وشدد العسال خلال حواره مع الإعلامية منى العمدة، مقدمة برنامج "هنا الجمهورية الجديدة، الذي يبث على قناة "النهار، مسا ءاليوم الخميس، على أن قرار الرئيس الراحل عبدالناصر بشأن الإيجار القديم غير مدروس".

وتابع عضو مجلس الشيوخ"نتيجة قرار الايجار القديم حاليا اصبحت سيئة لانه قرار هدام وصنعت أزمة بين الاكثرية وهم المؤجرين من الشععب واضر بالاقلية وهم الملاك ".

وأضاف وكيل لجنة الإسكان بالشيوخ "أنه يجب التضحية لحل ازمة الايجار القديم ، لأن الاغلبية من المستأجرين مستنفعة ،مضيفا :ناس كتيرة ماجره شقق ب10 جنيهات في الشهر وعربيته في الجراج بالف جنية ".

وروى عضو مجلس الشيوخ رواية لصديق يمتلك منزل إيجار قديم بحي شبرا ، أن تمن الوحدة السكنية تقدرب4 جنية ، والمستأجر قام بتأجير الغرف للصنايعية باليومية ، متسائلا هل هذا عدل ".

وقد شغل قانون الإيجار القديم حيزًا واسعًا من المناقشات التشريعية ـ في الفترة الماضية ـ وذلك لبحث مدى إمكانية تعديله، فقد أخذ القانون سجالًا واسعًا من الصراع في المحاكم بين المالك والمستأجر، حينما سُن في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.