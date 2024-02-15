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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

جامعة الوادي الجديد تعقد المؤتمر الثالث لكلية الطب

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تنظم كلية الطب بجامعة الوادى الجديد، اليوم الخميس ولمدة يومين المؤتمر السنوي الثالث لكلية الطب بعنوان "الجديد فى الطب " وذلك بقاعة مركز الإختبارات الإلكترونية بمقر الجامعة الجديد.


حيث بدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الأطقم الطبية بقطاع غزة ثم تحدث الأستاذ الدكتور حسن عبد اللطيف رئيس المؤتمر قدم فيها الشكر للدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة لدعمه  للمؤتمر الثالث  لكلية الطب  مرحباً بضيوف المؤتمر من أساتذة كليات الطب بجامعات مصرنا الحبيبة على مشاركتهم الفاعلة فى المؤتمر وإثراء جلسات المؤتمر في التخصصات الطبية المختلفة وكيفية إجراء أبحاث علمية طبقا للضوابط والمعايير الدولية المعتمدة ومتوافقة مع قانون تنظيم البحوث الطبية   الإكلينيكية رقم ٢١٤ لسنة ٢٠٢٠.


هذا وقد ألقى الدكتور  أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد كلمة قدم فيها التحية للأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة والاستاذ الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب البشرى ورئيس المؤتمر وللسادة ضيوف المؤتمر من مختلف كليات الطب على مشاركتهم فى المؤتمر  الثالث  لكلية الطب مؤكدا على دور هذه المؤتمرات العلمية لتبادل الخبرات بين الأساتذة والأطباء  فى القطاع الطبى بالوادى الجديد للتعرف على  الجديد فى الطب .

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وفى كلمة الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة قدم الشكر لضيوف الجامعة من مختلف كليات الطب المشاركة فى فاعلبات الموتمر العلمى الثالث لكلية  الطب بجامعة الوادى الجديد .

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وقال رئيس الجامعة إن المؤتمر العلمى الثالث يأتي في إطار سعي الجامعة للنهوض بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين  في الوادي الجديد وبما يعزز كفاءة القطاع الطبي فى  المستشفيات الجامعية بدعم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،هذا وقد قام الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة والاستاذ الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث  والأستاذ الدكتور ياسر الناقر  وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والاستاذ الدكتور محمد فاروق وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتكريم الحاصلين على الدبلومة المهنية في التعليم  الطبي من أعضاء هيئة تدريس كلية طب الوادي الجديد والاوائل والمتفوقين علميا  من الفرقة الأولى والثانية بكلية الطب .


وقال الدكتور محمد فاروق سكرتير المؤتمر إن المؤتمر شهد عرضا لعدد من الأوراق البحثية لعدد من طلاب الكلية والكليات المشاركة فى فاعليات المؤتمر.

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يأتي ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد وإشراف الأستاذ الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث رئيس المؤتمر وبحضور عمداء ووكلاء الكليات  وأعضاء هيئة التدريس والدكتور أحمد كمال والدكتور محمد خلف والدكتور  ياسر الناقر نواب رئيس المؤتمر والدكتور محمد فاروق سكرتير المؤتمر وبحضور الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد والدكتور مؤمن معاذ عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وكوكبة من أساتذة  كليات الطب بأسيوط وسوهاج وفرع جامعة الازهر باسيوط وكلية طب طنطا وعين شمس والقاهرة و جنوب الوادي و الأقصر.

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