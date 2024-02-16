خبير علاقات دولية: زيارة الرئيس البرازيلي لمصر تاريخية وتعود بالنفع على المواطن

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن زيارة الرئيس البرازيلي إلي مصر بالتزامن مع مرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية المصرية البرازيلية، هي زيارة تاريخية، لافتًا أن السياسية الخارجية المصرية في عهد الرئيس السيسي قامت على تنويع دائرة السياسية المصرية الانفتاح على على كافة الدول مع بناء شراكات سياسية اقتصادية.

وأضاف خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترا نيوز"، البرازيل هي أحد القوى الاقتصادية المهمة في العالم والذي لها تجربة تنموية مهمة، متابعًا: “وفي اعتقادي الشخصي أن مصر والرئيس السيسي دائمًا ما يوظف علاقات مصر لقوية والجيدة مع كافة دول العالم لتعزيز الشراكات الاقتصادية التي تدعم التنمية في الداخل بما يعدو به النفع فق نهاية المطاف إلي المواطن المصري”.

وأوضح أن زيارة الرئيس البرازيلي، جاءت بعد يوم واحد فقط من زيارة الرئيس التركي أيضًا لتعزيز لعلاقات المصرية التركية، وبالتالي مصر هنُا تبنى شراكات اقتصادية وتعاون اقتصادي سيكون له مردود إيجابي على الداخل المصري.