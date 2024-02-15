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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تدريب 40 شاباً وفتاة من الكوادر الشبابية في كفر الشيخ | صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، عن تدريب 40 شابا وفتاة من الكوادر الشبابية، بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، تحت إشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ضمن فعاليات المشروع القومي "نادى القيادات الشبابية YLC" الذي أقيم على مدار 4 أيام، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.
 

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أوضح محافظ كفر الشيخ، أن المشروع القومي "YLC" يهدف إلى بناء قاعدة من الكوادر والقيادات الشبابية المتميزة والمؤثرة والمؤهلة للقيام بدور مجتمعي قيادي على جميع المستويات، من خلال التدريب والتأهيل الجيد ورفع القدرات والمهارات والتشجيع على الابتكار وتبنى الأفكار والمبادرات واستثمار الطاقات الشبابية، بما يزيد فرصهم في المشاركة المجتمعية والتمكين في مختلف القطاعات، في إطار يدعم المساواة بين الجنسين، ويدمج ذوي القدرات والهمم.
 

جاء ذلك بحضور الدكتورة هدى الطنباري عضو مجلس النواب، الدكتور محمد غنيم، مدير عام التعليم المدني والقيادات الشبابية، خالد فوزي، مدير إدارة القيادات الشبابية، عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة.

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي

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