فرج عامر: حسام حسن وإبراهيم حسن أوصلا رسالة للجميع

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة مفأجاة بشأن تعيين حسام وابراهيم حسن، عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب فرج عامر: حسام حسن وابراهيم حسن اوصلوا رسالة للجميع، انهم اختيروا من جهات اعلي من اتحاد كرة القدم وبناء علي رغبة جماهير الكرة المصرية، وطالبوا بعودة الجماهير للدوري المصري، لان هذا هو الامل في احياء حماس لاعبي كرة القدم.

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن أول قرارات حسام حسن بعد تعيينه مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني.

وكتب أحمد حسن: مصدر.. حسام حسن يجهز لجنة خاصة لمتابعة كل المحترفين المصريين في أوروبا للوقوف على مستواهم.

وأقيم المؤتمر الصحفي للجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم عصر اليوم.

وقال حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر: “محمد صلاح أبهر العالم وهو عنصر مهم جدا لمنتخب مصر.. وانا من أوائل الناس اللي اكتشفت محمد صلاح في 2010 لما كنت ماسك نادي الزمالك”.