القومي للبحوث يطلق مبادرة بديل المستورد

أطلق المركز القومى للبحوث تحت رعاية كل من حسين درويش -القائم بأعمال رئيس المركز-

و ممدوح معوض -نائب رئيس المركز للشئون العلمية و البحثية وتنسيق هبه عبدالمنعم الرفاعي- أستاذ المنتجات الميكروبية بمعهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية ورئيس وحدة المؤتمرات -مبادرة بديل المستورد وتقديم الحلول التكنولوجية جاء ذلك من خلال استهداف البرنامج الحكومي (تعميق التصنيع المحلي) للارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية، وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة، وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين، وقد رصدت الدولة 152 مكونا إنتاجيا سيتم العمل على تصنيعها في مصر حيث سيتم تصنيع مدخلات الإنتاج في مصر و من ثم إحلال المكونات المستوردة وإيجاد بدائل محلية.



وفى هذا السياق فإن المركز القومي للبحوث يفخر بتقديم مجموعة متنوعة من المنتجات البحثية القابلة للتطبيق الصناعي لتقديم بدائل محلية للمستورد بجودة عالية ومن خامات محلية وكذلك تقديم حزم تكنولوجية كحلول لكثير من المشكلات الصناعية والبيئية. و يضم معرض المنتجات والمخرجات البحثية بالمركز القومي للبحوث أكثر من ٢٠٠ منتج من المنتجات القابلة للتطبيق من خلال أبحاث تطبيقية مقدمة من 14 معهد بالمركز تتميز بكونها مصنعة بخامات من بيئتنا المحلية والتي تم تصنيعها ببراءات إختراع ممنوحة أو نتاج أفكار إبتكارية من علماء المركز القومي للبحوث ولها القدرة على التنافس في الأسواق المحلية بهدف تقليل العملة الصعبة المدفوعة للاستيراد وفتح أسواق لمنتجات جديدة تحت شعار صنع في مصر .

وتعرض هذه المنتجات كمبادرة من المركز لإستبدال المنتج المحلى بالمستورد.

يذكر أن أهم أهداف هذه المبادرة هو :

تعزيز الوعي بمخرجات البحث العلمي التطبيقي القومي

تسليط الضوء على الإبتكارات والحلول البحثية الوطنية

الإهتمام بمنتجات البحث العلمي المحلية كبدائل للمستورد.