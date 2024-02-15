الخارجية الإثيوبية: الرئيس البرازيلي يصل أديس أبابا

وصل الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الخميس إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا قادما من مصر في زيارة رسمية.

وكان في استقبال الرئيس البرازيلي لدى وصوله إلى مطار بولي الدولي، وزير الخارجية الإثيوبي تاي أسكي سيلاسي، بحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية الإثيوبية.

ووصل لولا دا سيلفا إلى إثيوبيا قادما من مصر بعد زيارة استغرقت ساعات التقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإضافة إلى مقر جامعة الدول العربية.

وانتقد الرئيس البرازيلي العدوان الإسرائيلي على غزة، موجها الشكر إلى مصر لمساعدتها في إجلاء الرعايا البرازيليين من قطاع غزة.