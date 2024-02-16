تحذير عاجل لسكان 7 محافظات| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ،إذ توجد خلايا رعدية عملاقة تؤثر بقوة على الأسكندرية يصاحبها سقوط أمطار غزيرة ومصحوبة بتساقط حبات البرد، كما تتكاثر السحب الرعدية الممطرة على باقى السواحل الشمالية، كما ان والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحر وتستمر هذه الأجواء الماطرة خلال فترات الليل حتى اليوم الجمعة.

حالة الطقس على القاهرة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على جنوب الصعيد، دافئ على جنوب سيناء، وشديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

أمطار غزيرة وتحذير عاجل

كما توجد أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تشمل 7 محافظات ( مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد على فترات متقطعة، إذ حذر الخبراء من ملامسة أعمدة الانارة وتوخي الحيطة والحذر.

الأرصاد

كما توقع الخبراء هطول أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وخليج العقبة وسيناء والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة، إلى جانب نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

فيما قالت الدكتورة منار غانم، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية منذ أمس.

وأوضحت "غانم"، في تصريحات تليفزيونية أن الهيئة حذرت من حالة عدم الاستقرار من يوم الأربعاء الماضي حتى اليوم الجمعة.

واشارت إلى وجود أمطار تتفاوت شدتها بين الغزيرة والرعدية، والتي من المتوقع استمرارها، اليوم الجمعة، على اغلب المحافظات لكنها ستكون أقل من أمس.

موعد التحسن في الأحوال الجوية

ولفتت إلى انخفاض درجات الحرارة ووجود نشاط للرياح، موضحة أنه مع يوم السبت المقبل سيبدأ التحسن في الأحوال الجوية، حيث تبدأ سرعات الرياح في الهدوء.

ذروة فصل الشتاء

وأضافت: "نحن مازلنا في فصل الشتاء، وارتفاع درجات الحرارة التي شهدته البلاد خلال الأيام الماضية ليس طبيعيًا، حيث كانت درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها بمقدار من 4 إلى 5 درجات، وهذا معدل غير طبيعي لأن شهر فبراير هو ذروة فصل الشتاء".

الأرصاد

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة بحسب الأرصاد :

العظمى الصغرى

القاهرة 18 11

العاصمة الإدارية 18 10

6 أكتوبر 17 09

بنهــــا 18 11

دمنهور 17 11

وادى النطرون 18 11

كفر الشيخ 17 10

المنصورة 17 11

الزقازيق 18 11

شبين الكوم 17 10

طنطا 17 10

دمياط 18 13

بورسعيد 19 12

الإسماعيلية 18 10

السويس 20 11

العريش 19 10

رفح 18 10

رأس سدر 22 13

نخل 18 08

كاترين 10 03

الطور 21 12

طابا 18 10

شرم الشيخ 23 14

الإسكندرية 16 10

العلمين الجديدة 16 10

مطروح 15 11

السلوم 15 09

سيوة 17 07

رأس غارب 23 13

الغردقة 22 13

سفاجا 22 12

مرسى علم 23 13

الشلاتين 27 17

حلايب 24 18

أبو رماد 25 16

رأس حدربة 24 17

الفيوم 19 09

بني سويف 19 09

المنيا 19 06

أسيوط 20 07

سوهاج 20 08

قنا 20 09

الأقصر 21 09

أسوان 21 10

الوادي الجديد 20 06

أبوسمبل 20 09