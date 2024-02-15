حدث ليلا| تحذير عاجل من الأرصاد لطقس الساعات المقبلة وحقيقة مقلب رامز جلال في رونالدو

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خريطة سقوط الأمطار.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

كشفت صور الأقمار الصناعية، التابعة لهيئة الأرصاد عن تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا. كما كشفت هيئة الأرصاد موقفها من قرار تعطيل الدراسة.

وأعلنت محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ، تعطيل الدراسة، اليوم الخميس، بسبب سوء الأحوال الجوية وحالة الطقس التي تضرب عددا من المحافظات هذه الأيام .

لو معاك اخلص منه.. مفاجأة لـ تجار الدولار غير سعيدة

يلاحق رجال الأمن من وزارة الداخلية الخارجين عن القانون ومنهم تجار الدولار خاصة المتلاعبين بالعملات الأجنبية، لاسيما وأن سعر الدولار شهد تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق السوداء.

دعاء عدم تكرار الذنب.. داوم عليه هذه الأيام قبل رفع الأعمال

دعاء عدم تكرار الذنب ورد الكثير من الأدعية في السنة النبوية عن الاستغفار والتوبة، وكذلك هناك بعض الصيغ غير واردة في السنة ولكن يجوز الدعاء بها، ومن الأدعية التى تعين الإنسان على التخلص من جميع الذنوب والمعاصى.

دعاء عدم تكرار الذنب

اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يعقب الحسرة ويورث الندامة ويحبس الرزق ويرد الدعاء، اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت منه ثم عدت إليه وأستغفرك من النعم التي أنعمت بها علي فاستعنت بها على معاصيك وأستغفرك من الذنوب التي لا يطلع عليها أحد سواك ولا ينجيني منها أحد غيرك ولا يسعها إلا حلمك وكرمك ولا ينجيني منها إلا عفوك وكرمك.

خالد أبو بكر: إزاي فيه إعلام ضد مصر وقيادتها في دولة عربية

شن المحامي خالد أبو بكر، هجوما حادا على الحملة الممنهجة التي تدار ضد الدولة المصرية من بعض وسائل الإعلام الخارجية.

وقال خالد أبو بكر، أثناء تقديمه برنامج كل يوم، المذاع عبر قناة on، أن :"لا أفهم أن يكون هناك تليفزيون ومباني إعلامية موجهة شغالة ضد مصر ورئيسها وشعبها في دولة عربية، ماصدقنا الدنيا بقت حلوة".

وأضاف المحامي خالد أبو بكر، أن :"مش إحنا اللي بنبوظ العلاقات بقي، أتمنى أن الواحد صبره لا ينفد، ووقتها ههاجم من على صفحتي على السوشيال ميديا، وهطلب من كل الإعلاميين كمان يهجموا".

القاهرة وأنقرة تفتحان صفحة جديدة.. زيارة أردوغان تُتوّج بانطلاقة تاريخية للعلاقات المصرية التركية

فتحت القاهرة وأنقرة صفحة جديدة من العلاقات الثنائية يضعها على مسارها الصحيح. وأكد الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، اعتزاز مصر وتقديرها للعلاقات التاريخية مع تركيا، والإرث الحضاري والثقافي المُشترك بين البلدين.

رونالدو في رمضان 2024| تفاصيل وكواليس مقلب رامز جلال الجديد.. وإصابة إعلامي شهير

مقلب رامز جلال رمضان 2024.. كل عام في شهر رمضان المبارك، ينتظر الجميع برنامج مقالب الفنان رامز جلال الذي يحرص كل عام علي تقديم مقلب مختلف عن العام الذي يسبقه، ويتشوق المشاهدين كل عام لمعرفة نوعية المقلب ومضمونه.

ومع اقتراب شهر رمضان المبارك 2024، تصدر أسم الفنان رامز جلال تريند وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك عقب انتشار أنباء عن مضمون مقلبه لهذا العام مع تداول بعض أسماء الشخصيات المشهورة والتي من المقرر أن يستضيفها الفنان رامز جلال في برنامجه الشهير للمقالب.

قتـ يل وعدة إصابات إثر هجوم في احتفال السوبر بول بكانساس الأمريكية

لقي شخص حتفه وأصيب نحو 15 شخصاً في إطلاق نار خارج محطة سكة حديد شهيرة في مدينة كانساس بولاية ميزوري، يوم الأربعاء.

ووقع الهجوم حين كان فريق "تشيفز" يحتفل بفوزه في نهائي دوري كرة القدم الأمريكية "سوبر بول" مما دفع الحشود إلى الهرب بحثاً عن الأمان.

وقالت قائدة الشرطة ستيسي جريفز، في مؤتمر صحفي، إن مشتبهاً بهما رهن الاحتجاز. وذكرت الشرطة في وقت سابق أن الرجلين كانا مسلحين.

وأضافت جريفز أن أحد ضحايا إطلاق النار قُتل وأن ما بين 10 إلى 15 شخصاً أصيبوا بالرصاص.

وأردفت أنها على علم بالتقارير التي تفيد بأن بعض المشجعين ربما شاركوا في مطاردة واحد على الأقل من المشتبه بهما والقبض عليه، لكن تلك التقارير غير مؤكدة. وكان في الاحتفال نحو 800 من ضباط إنفاذ القانون.

ألمانيا: العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية ستؤدي إلى كارثة إنسانية

قالت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك الأربعاء، إن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح ستؤدي إلى كارثة إنسانية.

وأضافت بيربوك، في مؤتمر صحافي في القدس، خلال زيارتها إلى إسرائيل "ينتظر 1.3 مليون شخص هناك في مساحة صغيرة للغاية.. ليس لهم في الواقع أي مكان آخر يذهبون إليه الآن.. إذا شن الجيش الإسرائيلي هجوماً على رفح في هذه الظروف، سيكون ذلك كارثة إنسانية".

شاهد الصور الأولى لحادث تصادم بطريق أسوان أبو سمبل

ننشر عبر منصة" صدى البلد" الصور الأولى لحادث تصادم سيارة ربع نقل بأتوبيس للركاب بطريق أسوان أبو سمبل البرى.

وكان قد شهد طريق أسوان أبو سمبل البرى وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأتوبيس للركاب مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف للتعامل مع الحادث.