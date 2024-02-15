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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

رونالدو في رمضان 2024| تفاصيل وكواليس مقلب رامز جلال الجديد.. وإصابة إعلامي شهير

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو ضحية مقلب رامز جلال رمضان 2024

مقلب رامز جلال رمضان 2024.. كل عام في شهر رمضان المبارك، ينتظر الجميع برنامج مقالب الفنان رامز جلال الذي يحرص كل عام علي تقديم مقلب مختلف عن العام الذي يسبقه، ويتشوق المشاهدين كل عام لمعرفة نوعية المقلب ومضمونه.

ومع اقتراب شهر رمضان المبارك 2024، تصدر أسم الفنان رامز جلال تريند وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك عقب انتشار أنباء عن مضمون مقلبه لهذا العام مع تداول بعض أسماء الشخصيات المشهورة والتي من المقرر أن يستضيفها الفنان رامز جلال في برنامجه الشهير للمقالب.

برنامج رامز قفل اللعبة

ويأتي برنامج المقالب للفنان رامز جلال لهذا العام في رمضان 2024، تحت أسم "رامز قفل اللعبة"، وبحسب المصادر تأتي فكرة البرنامج حول استضافة العديد من نجوم الفن والرياضة وصناع المحتوى، في مدينة ألعاب كبرى، تتضمن أكوا بارك وكذلك بيت رعب والذي يقوم فيهم رامز جلال بمقلبه الجديد.

وعلي رغم عدم الإعلان الرسمي عن ضحايا البرنامج لهذا العام، يستمر البحث والترقب لمعرفة من هم ضيوف برنامج رامز جلال لهذا العام.

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