خالد أبو بكر: إزاي فيه إعلام ضد مصر وقيادتها في دولة عربية

شن المحامي خالد أبو بكر، هجوما حادا على الحملة الممنهجة التي تدار ضد الدولة المصرية من بعض وسائل الإعلام الخارجية.

وقال خالد أبو بكر، أثناء تقديمه برنامج كل يوم، المذاع عبر قناة on، أن :"لا أفهم أن يكون هناك تليفزيون ومباني إعلامية موجهة شغالة ضد مصر ورئيسها وشعبها في دولة عربية، ماصدقنا الدنيا بقت حلوة".

وأضاف المحامي خالد أبو بكر، أن :"مش إحنا اللي بنبوظ العلاقات بقي، أتمنى أن الواحد صبره لا ينفد، ووقتها ههاجم من على صفحتي على السوشيال ميديا، وهطلب من كل الإعلاميين كمان يهجموا".

فيما علق الإعلامى خالد أبو بكر، على زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا:" الشعبين المصري والتركي فازا اليوم، ولا يوجد حكومة ولا نظام عالمي يعادي القاهرة".

وشدد الإعلامي خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "on"، على أن هذه الزيارة مكسب كبير للدبلوماسية المصرية.

وقال خالد أبو بكر، إنه لم يتغير في مواقفه، فطالما هاجم أردوغان فكان نظاما لسياسات معينة، ولكن اليوم نتظلع لمستقبل جديد ضد إسرائيل، والقاهرة وأنقرة يعملان لصالح غزة.

