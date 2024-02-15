عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد أبو بكر: إزاي فيه إعلام ضد مصر وقيادتها في دولة عربية

المحامي خالد أبو
المحامي خالد أبو بكر

شن المحامي خالد أبو بكر، هجوما حادا على الحملة الممنهجة التي تدار ضد الدولة المصرية من بعض وسائل الإعلام الخارجية.

txt

خالد أبو بكر عن زيارة أردوغان: الشعب المصري والتركي فازا اليوم

وقال خالد أبو بكر، أثناء تقديمه برنامج كل يوم، المذاع عبر قناة on، أن :"لا أفهم أن يكون هناك تليفزيون ومباني إعلامية موجهة شغالة ضد مصر ورئيسها وشعبها في دولة عربية، ماصدقنا الدنيا بقت حلوة".
وأضاف المحامي خالد أبو بكر، أن :"مش إحنا اللي بنبوظ العلاقات بقي، أتمنى أن الواحد صبره لا ينفد، ووقتها ههاجم من على صفحتي على السوشيال ميديا، وهطلب من كل الإعلاميين كمان يهجموا".

فيما علق الإعلامى خالد أبو بكر، على زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا:" الشعبين المصري والتركي فازا اليوم، ولا يوجد حكومة ولا نظام عالمي يعادي القاهرة".

وشدد الإعلامي  خالد أبو بكر،  خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "on"، على أن هذه الزيارة مكسب كبير للدبلوماسية المصرية.

وقال خالد أبو بكر، إنه لم يتغير في مواقفه، فطالما هاجم أردوغان فكان نظاما لسياسات معينة، ولكن اليوم نتظلع لمستقبل جديد ضد إسرائيل، والقاهرة وأنقرة يعملان لصالح غزة.
 

خالد أبو بكر رجب طيب أردوغان أردوغان الرئيس التركي عبد الفتاح السيسي السيسي شاشة ON إسرائيل القاهرة وأنقرة غزة المحامي خالد أبو بكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة رسميًا| الأرصاد تحذر بسبب ذروة التقلبات الجوية الساعات المقبلة

600 جنيه| الذهب يُخالف التوقعات بتراجع مفاجئ.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

تعطيل الدراسة رسميًا بهذه المحافظات والأرصاد تحذر| ماذا يخبئ طقس الغد؟

رغم هبوط الأعلاف .. سر عدم انخفاض أسعار الدواجن والبيض بالأسواق

خريطة سقوط الأمطار.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

أسباب نارية لخروج مهاجم البنك الأهلي من حسابات الزمالك

اخبار مصر| القاهرة وأنقرة تفتحان صفحة جديدة.. تعطيل الدراسة رسميًا بهذه المحافظات

الفصل الأخير انتهي ..مدير بنك داخل القفص بعد ضرب طبيب مستشفى المطرية| القصة الكاملة

موضوعات متعلقة

«إعلام القاهرة» تنظم عددًا من الدورات التدريبية الأسبوع المقبل

ترشيحاتنا

زيادة جديدة لـ معاش تكافل وكرامة| بدء صرف قبض فبراير اليوم

رئيس نادي إنبي: لا يوجد خلاف مع تامر مصطفى بسبب رحيل زياد كمال

هل يجوز قضاء صلاة الضحى بعد الظهر لمن فاتته.. لجنة الفتوى توضح

سيد نيمار في تصريحات نارية: الزمالك بيتحارب.. الناس مش عاوزاه كويس

غرق سفينة شحن في بحر مرمرة بتركيا

21 طائرة و6 سفن.. الصين ترسل تهديدا إلى تايوان |تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف يتغلب الأهلي على أزمة حراسة المرمى والوسط أفريقيا؟..وهذا النجم مفاجأة كولر

نشرة المرأة و الصحة| سعر فستان يسرا في أحدث جلسة تصوير يثير الجدل....هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالتها

رحاب الجمل: كرارة باشا مصر وريهام حجاج بريئة.. زوجي وابني يقدران عملي

في عيد ميلادها الـ 42.. ملابس أثارت الجدل لـ نسرين طافش

فيديو

مقطع فيديو لطريقة القبض على تاجرة مخدرات في بيرو

مقطع فيديو يثير الجدل لطهي البيتزا في الفضاء| ما القصة؟

بدون ألفاظ.. تفاصيل مشاجرة ابن محمد الحلو في الأوبرا بسبب حفل الحجار

لعن الله الراشي والمرتشي.. موقف غريب لـ عبدالله مشرف في صلاة الجمعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: في عيد الحب

هند عصام

هند عصام تكتب: غرام الأسياد

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: الإنترنت المظلم والعملات الافتراضية تحديات جديدة تهدد الأمن العالمي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يسمونه عيد الحب

صابر حارص يكتب: إدارة الأزمات أم استغلال الأزمات

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

اﻟﻤﺰﻳﺪ