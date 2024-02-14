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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد أبو بكر عن زيارة أردوغان: الشعب المصري والتركي فازا اليوم

خالد ابو بكر
خالد ابو بكر

علق الإعلامى خالد أبو بكر، على زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي،قائلا:" الشعبين المصري والتركي فازا اليوم، ولا يوجد حكومة ولا نظام عالمي يعادي القاهرة".

وشدد الإعلامي  خالد أبو بكر،  خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "on"، على أن هذه الزيارة مكسب كبير للدبلوماسية المصرية.

وقال خالد أبو بكر أنه لم يتغير في مواقفه، فطالما هاجم أردوغان فكان نظاما لسياسات معينة، ولكن اليوم نتظلع لمستقبل جديد ضد إسرائيل ، والقاهرة وأنقرة يعملان لصالح غزة.

لم ننكر الماضى

وتابع:" مصر غيرت سياساتها، ولكن الرئيس التركي كان يهاجم مصر ويتخذ نظامًا محالفًا للإخوان، فكان طبيعيًا أن يتم مهاجمته.. لم ننكر الماضي، لكن طوينا صفحة الماضي وبدأنا في علاقات جديدة مع تركيا، وخاصة أن هناك رباط قوي يجمعنا بالشعب التركي، وهناك مسئولية مشتركة تجاه الشعب الفلسطيني".

الشعب التركي الشعب الفلسطيني خالد أبو بكر رجب طيب أردوغان زيارة اردوغان

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