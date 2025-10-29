قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لمشاركته في حرب غزة.. منع جندي إسرائيلي من دخول بلد أوروبي
السجن 3 سنوات لـ طفل المرور بتهمة ضرب طالب بالمقطم
النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال
تراجع 120 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في آخر تحديث
خلافات على أذان الفجر.. تفاصيل اعتداء شاب على مؤذن مسجد بالمحلة| فيديو
البابا لاون الرابع عشر يوجه كلمة إلى رؤساء وممثلي الأديان حول العالم
دور الأسرة والمجتمع في الوقاية من المخدرات يتصدر مؤتمر إطلاق تنفيذ الخطة العربية للوقاية
المنظمة الدولية للهجرة بالسودان: نزوح 33 ألف شخص من الفاشر خلال 72 ساعة
بوتين يقدم الدعم الكامل لتطوير غواصة نووية لنقل الغاز الطبيعي المسال
ترامب: الاجتماع مع الرئيس الصيني غدا سيسير بشكل جيد
جنح النقض تؤجل طعن عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي
مهيب عبد الهادي يوجه نصيحة لـ محمد السيد لاعب الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تفاصيل الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية بالمحافظات

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

تضمنت الحركة السنوية للمحليات التي أصدرتها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم تعيين ونقل عدد من رؤساء المدن والأحياء والمراكز بمختلف محافظات الجمهورية .

وفى محافظة شمال سيناء .. تم تعيين وليد عبدالرؤف حسنين عبود رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد ومرزق رزيق سالم رئيس مركز ومدينة الحسنة .

وفى محافظة جنوب سيناء .. تم تعيين مبروك محمد الغمريني رئيس مدينة سانت كاترين وعبدالرحمن محمد بهاء الدين رئيس مركز ومدينة نوبيع وحسنى محمد راشد رئيس مركز ومدينة رأس سدر وسامح المتولي عطية رئيس مركز ومدينة أبو زنيمة وعماد فاروق عطية رئيس مدينة دهب .

وفى محافظة بورسعيد تضمنت الحركة تعيين شيماء جودة محمد رئيس حي غرب بورسعيد وإسلام محمد بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد .

كما تضمنت الحركة في محافظة الإسماعيلية تعيين جلال عبدالكريم عبدالحميد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية وصفاء فضيل أمين رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق وجمال عبدالناصر عطوة رئيس مركز ومدينة أبوصوير ومحمد عيد منصور رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب وإبراهيم أنور عبدالخالق رئيس حي ثالث الإسماعيلية .

وفى محافظة السويس تضمنت الحركة تعيين أحمد سمير السحترى رئيس حي الجناين .

وفى محافظة الشرقية تضمنت الحركة تعيين كل من سامى حمد معاون رئيس مركز ومدينة أبوحماد ومحمد بهاء الدين شاهين رئيس مركز ومدينة مشتول السوق وممدوح على أنور رئيس مدينة صان الحجر وشعبان أبوالفتوح سعد رئيس مركز ومدينة الزقازيق ومحمد أحمد العوضى رئيس مركز ومدينة الحسينية وأشرف السيد عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح وأحمد على جلال رئيس مركز ومدينة كفر صقر .

وفى محافظة بنى سويف تضمنت الحركة تعيين أسامة سعد يونس رئيس مركز ومدينة سمسطا ، وفى محافظة المنيا تضمنت الحركة تعيين رجب قياتى عبدالهادي رئيس مركز ومدينة ديرمواس .

وفى محافظة الفيوم تضمنت الحركة المحلية تعيين كل من محمد فتحى إمام رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق وسالم جمال عبدالباقى رئيس مركز ومدينة سنورس وطارق فؤاد هيبة رئيس مركز ومدينة طامية .

وفى محافظة أسيوط تضمنت الحركة تعيين مصطفى محمد إبراهيم رئيس حي شرق أسيوط ومصطفى على محمد رئيس مركز ومدينة ديروط .

وفى محافظة الوادي الجديد تضمنت الحركة تعيين سلامة محمد على رئيس مركز ومدينة بلاط وياسر محمود سيد رئيس مركز ومدينة الداخلة .

وفى محافظة سوهاج .. تضمنت الحركة تعيين على لطفى عثمان رئيس مركز ومدينة المراغة وتاج جلال سالمان رئيس حي شرق سوهاج وعلى محمد بهنس رئيس مركز ومدينة أخميم وعامر طه مسعود رئيس مركز ومدينة جهينة وأحمد إبراهيم جاد عبدالكريم رئيس مركز ومدينة جرجا .

كما تضمنت الحركة في محافظة قنا .. تضمنت الحركة تعيين ممدوح أحمد عباس رئيس مركز ومدينة فرشوط وهلال زكي أبوبكر رئيس مركز ومدينة الوقف وعلاء محمد شاكر رئيس مركز ومدينة قوص وخالد بهيج يحيي رئيس مركز ومدينة دشنا .

وفى محافظة أسوان تضمنت الحركة تعيين إبراهيم محمد سليمان رئيس مركز ومدينة أسوان وسيد سعدي حسن رئيس مركز ومدينة دراو ومحمد عبدالعزيز طه رئيس مركز ومدينة نصر النوبة وشوقى مصطفى جاد الرب رئيس مدينة السباعية غرب وأحمد صلاح الدين عامر رئيس مدينة أبوسمبل وزهجر سليمان داود رئيس مركز ومدينة ادفو وسمير سعد البلاصى رئيس مركز ومدينة كوم أمبو .

وفى محافظة البحر الأحمر تضمنت الحركة تعيين كل من محمد أحمد أبوالحسن رئيس حي جنوب الغردقة وأحمد جبر مصطفى رئيس حي شمال الغردقة وأحمد حسن صقر رئيس مدينة القصير وأحمد أبوالحجاج دنقل رئيس مدينة سفاجا .

وفى محافظة الأقصر .. تضمنت الحركة تعيين أحمد أنور عيسى الهواري رئيس مركز ومدينة أرمنت وعلى سيد رضوان رئيس مركز ومدينة إسنا وعبدالخالق حسين مدنى رئيس مركز ومدينة البياضية .

التنمية المحلية منال عوض الحركة السنوية للمحليات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

ارشيفية

الغوريلا تفسد حفل خطوبة وتتسبب في طعن شقيق العريس وآخرين بالجيزة

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء.. تعيين ونقل 164 قيادة محلية بينهم 5 سكرتيري عموم و10 سكرتير مساعد و134 رئيس مركز ومدينة وحي وإنهاء خدمة لـ 15 قيادة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. وهذه قيمة الجنيه

المتحف المصري الكبير

قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟

الدكتور أحمد نعينع

نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس

ترامب

بعد العدوان الإسرائيلي .. ترامب يهدّد حماس: سنقضي عليها

من اسمه محمد

هل كل من اسمه محمد لا يدخل النار؟.. الإفتاء: الحديث صحيح

ترشيحاتنا

اللواء محمد معوض سكرتير عام مساعد القليوبية

السيرة الذاتية للواء محمد معوض عقل سكرتير عام مساعد القليوبية

المهندسة جيهان عبدالحميد سكرتير عام القليوبية

تعرف على السيرة الذاتية للمهندسة جيهان عبد الحميد سكرتير عام القليوبية

ارشيفية

شاب ينهي حياته في الدفهلية

بالصور

تويوتا كورولا كونسبت .. عودة الأسطورة الأكثر مبيعًا بثوب جديد

كورولا كونسبت
كورولا كونسبت
كورولا كونسبت

سهلة التنفيذ.. طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج

طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج
طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج
طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج

علامات نقص فيتامين D عند الأطفال وكيف يمكن للأم علاجه بذكاء غذائي دون أدوية

علامات نقص فيتامين D عند الأطفال
علامات نقص فيتامين D عند الأطفال
علامات نقص فيتامين D عند الأطفال

طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة مثل المحلات

طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة
طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة
طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة

فيديو

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الحاجة نبيلة هات ايديك ياولا

من الغناء الشعبي للدراما.. الحاجة نبيلة تحقق حلم الحج بعد أغنية “هات إيديك يا ولا”

عيد ميلاد اليسا

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

المزيد