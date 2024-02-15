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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قتـ يل وعدة إصابات إثر هجوم في احتفال السوبر بول بكانساس الأمريكية

صدى البلد

لقي شخص حتفه وأصيب نحو 15 شخصاً في إطلاق نار خارج محطة سكة حديد شهيرة في مدينة كانساس بولاية ميزوري، يوم الأربعاء.

ووقع الهجوم حين كان فريق "تشيفز" يحتفل بفوزه في نهائي دوري كرة القدم الأمريكية "سوبر بول" مما دفع الحشود إلى الهرب بحثاً عن الأمان.

وقالت قائدة الشرطة ستيسي جريفز، في مؤتمر صحفي، إن مشتبهاً بهما رهن الاحتجاز. وذكرت الشرطة في وقت سابق أن الرجلين كانا مسلحين.

وأضافت جريفز أن أحد ضحايا إطلاق النار قُتل وأن ما بين 10 إلى 15 شخصاً أصيبوا بالرصاص.

وأردفت أنها على علم بالتقارير التي تفيد بأن بعض المشجعين ربما شاركوا في مطاردة واحد على الأقل من المشتبه بهما والقبض عليه، لكن تلك التقارير غير مؤكدة. وكان في الاحتفال نحو 800 من ضباط إنفاذ القانون.

وقال رئيس البلدية كوينتون لوكاس للصحفيين إن "جميع لاعبي ومدربي وموظفي فريق تشيفز الذين حضروا الاحتفال بالفوز، بخير".

وقال مستشفى "ميرسي كانساس سيتي للأطفال" إنه استقبل مصابين من الحادث، ودعا الآباء إلى الاتصال بالمركز الطبي إذا كانوا يعتقدون أن أطفالهم موجودون لديه.

وقالت شرطة كانساس عبر منصة إكس: "أُطلقت أعيرة نارية غربي محطة يونيون بالقرب من المرأب وأصيب عدة أشخاص. احتجزنا مسلحين اثنين لإجراء مزيد من التحقيقات".

وأظهرت لقطات فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي حالة من الهرج خارج محطة القطار حيث اقتحم العشرات من أفراد الشرطة المدججين بالسلاح المكان، بينما فر عشرات المارة في الاتجاه المعاكس.

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