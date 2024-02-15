شاهد الصور الأولى لحادث تصادم بطريق أسوان أبو سمبل

ننشر عبر منصة" صدى البلد" الصور الأولى لحادث تصادم سيارة ربع نقل بأتوبيس للركاب بطريق أسوان / أبو سمبل البرى.

وكان قد شهد طريق أسوان / أبو سمبل البرى وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأتوبيس للركاب مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف للتعامل مع الحادث.



حادث

الصور الأولى لحادث تصادم بطريق أبو سمبل

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخصين، وهما: "عمر مصطفى عمر، 30 سنة، ومحمود عبد المنعم طايع 30 سنة"، وأصيب آخران، وهما: "عبد العزيز صالح سليم، 38 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق الأيمن، ومنصور سيد محمد، 52 سنة، مصاب باشتباه كسر بضلوع القفص الصدرى وكدمات".

وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوسمبل الدولى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.