عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد الصور الأولى لحادث تصادم بطريق أسوان أبو سمبل

الصور الأولى لحادث
الصور الأولى لحادث تصادم بطريق أبو سمبل

ننشر عبر منصة"  صدى البلد"  الصور الأولى لحادث تصادم سيارة ربع نقل بأتوبيس للركاب بطريق أسوان / أبو سمبل البرى. 

وكان قد شهد طريق أسوان / أبو سمبل البرى وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأتوبيس للركاب مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف للتعامل مع الحادث
 

قافلة مليونية.. محافظ أسوان يتفقد المساعدات الموجهة للأسر الأولى بالرعاية

محافظ أسوان يتفقد القافلة الطبية المجانية للأطراف الصناعية بمركز التأهيل الاجتماعي

حادث 

الصور الأولى لحادث تصادم بطريق أبو سمبل 

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخصين، وهما: "عمر مصطفى عمر، 30 سنة، ومحمود عبد المنعم طايع 30 سنة"، وأصيب آخران، وهما: "عبد العزيز صالح سليم، 38 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق الأيمن، ومنصور سيد محمد، 52 سنة، مصاب باشتباه كسر بضلوع القفص الصدرى وكدمات".

وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوسمبل الدولى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

الصور الأولى لحادث تصادم بطريق أبو سمبل 

 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان حادث اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة رسميًا| الأرصاد تحذر بسبب ذروة التقلبات الجوية الساعات المقبلة

600 جنيه| الذهب يُخالف التوقعات بتراجع مفاجئ.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

تعطيل الدراسة رسميًا بهذه المحافظات والأرصاد تحذر| ماذا يخبئ طقس الغد؟

رغم هبوط الأعلاف .. سر عدم انخفاض أسعار الدواجن والبيض بالأسواق

خريطة سقوط الأمطار.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

أسباب نارية لخروج مهاجم البنك الأهلي من حسابات الزمالك

اخبار مصر| القاهرة وأنقرة تفتحان صفحة جديدة.. تعطيل الدراسة رسميًا بهذه المحافظات

الفصل الأخير انتهي ..مدير بنك داخل القفص بعد ضرب طبيب مستشفى المطرية| القصة الكاملة

موضوعات متعلقة

قافلة مليونية.. محافظ أسوان يتفقد المساعدات الموجهة للأسر الأولى بالرعاية

ترشيحاتنا

زيادة جديدة لـ معاش تكافل وكرامة| بدء صرف قبض فبراير اليوم

رئيس نادي إنبي: لا يوجد خلاف مع تامر مصطفى بسبب رحيل زياد كمال

هل يجوز قضاء صلاة الضحى بعد الظهر لمن فاتته.. لجنة الفتوى توضح

سيد نيمار في تصريحات نارية: الزمالك بيتحارب.. الناس مش عاوزاه كويس

غرق سفينة شحن في بحر مرمرة بتركيا

21 طائرة و6 سفن.. الصين ترسل تهديدا إلى تايوان |تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف يتغلب الأهلي على أزمة حراسة المرمى والوسط أفريقيا؟..وهذا النجم مفاجأة كولر

نشرة المرأة و الصحة| سعر فستان يسرا في أحدث جلسة تصوير يثير الجدل....هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالتها

رحاب الجمل: كرارة باشا مصر وريهام حجاج بريئة.. زوجي وابني يقدران عملي

في عيد ميلادها الـ 42.. ملابس أثارت الجدل لـ نسرين طافش

فيديو

مقطع فيديو لطريقة القبض على تاجرة مخدرات في بيرو

مقطع فيديو يثير الجدل لطهي البيتزا في الفضاء| ما القصة؟

بدون ألفاظ.. تفاصيل مشاجرة ابن محمد الحلو في الأوبرا بسبب حفل الحجار

لعن الله الراشي والمرتشي.. موقف غريب لـ عبدالله مشرف في صلاة الجمعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: في عيد الحب

هند عصام

هند عصام تكتب: غرام الأسياد

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: الإنترنت المظلم والعملات الافتراضية تحديات جديدة تهدد الأمن العالمي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يسمونه عيد الحب

صابر حارص يكتب: إدارة الأزمات أم استغلال الأزمات

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

اﻟﻤﺰﻳﺪ