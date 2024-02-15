الباحث في التراث الشعبي: المرأة المصرية أول من غنت لطفلها وهو جنين

قال مسعود شومان، الباحث في مجال التراث الشعبي، إن المرأة المصرية هي أول من غنت لطفلها وهو جنين.

وأكد مسعود شومان، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، ببرنامج “الشاهد” عبر “إكسترا نيوز”، أن المرأة هي الكنز الأكبر في التراث الشعبي المصري.

وأضاف:" لا يجوز الاستهانة بالموروث الشعبي وهناك دول كبيرة في العالم تستعيد التعليم الغير رسمي أو التعليم عبر الأغاني الشعبية أو عبر التلقين".

وتابع: “الأغنية ممكن يكون فيها توجهات حسب الوظيفة أو العملة أو اللون، كثير جدًا نلاقي أغاني مثل هنا مقص وهنا مقص”.

وأكمل: "لو عايزين نستعيد جزء من الشخصية المصرية التي فقدناها لابد أن نستعيد الأغاني الشعبية، والاستعادة هنا حفاظًا علي أولادنا".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.