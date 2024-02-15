شومان: قيم الحق والعدل والحرية والجمال رسختها أغاني الإنشاد قبل الفلاسفة

قال مسعود شومان، الباحث والشاعر في مجال التراث الشعبي إن قيم الحق والعدل والحرية والجمال رسختها أغاني الإنشاد قبل الفلاسفة.

أضاف شومان خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "مصر تمتلك عظماء في الإنشاد".

وتابع: "هذه القيم التي تنقل، والقيم العليا التي نقلها لنا الفلاسفة، ولكن المنشدين أعلم من الفلاسفة بقيم الحق والعدل والحرية والجمال، كل هذا سنجده في قصص النصوص الشعبية، والحديث عن الندل والخسيس والعدل والظلم، وكل القيم ونماذج الإنسانية وتصدير قيم الجماعة الشعبية، مثلما يقول اوعي تقول للندل يا عم إذا كان عن السرج راكب، ولحد خالي من الهم حتى ضلوع المراكب، طول الوقت المنشد يصدر النموذج للرجل الحق".