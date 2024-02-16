النقل تعمل على إصدار تذكرة موحدة لكافة المواصلات التابعة لها

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة تهدف لاستكمال إصدار التذكرة الموحدة قريبا.

وقال الوزير إن التذكرة الموحدة ستمكن المواطن من أن يستقل القطار من أسوان، ويصل للقاهرة ويركب المترو الخط الثالث ثم القطار الخفيف من محطة عدلي منصور أو ركوب الأتوبيس الترددي على الدائري بنفس التذكرة مثل جميع الدول المتقدمة في العالم.

التذكرة الموحدة

وتعمل وزارة النقل، على تشغيل "التذكرة الموحدة" تمكن المواطن من استخدام وسائل النقل بتذكرة واحدة.

وتأتي أهمية مشروع الكارت الموحد لوسائل النقل في مقدمة تطوير خدمات النقل للركاب وتشجيع المواطنين على استخدام النقل العام والتيسير عليهم من خلال استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية

ويساهم المشروع في توحيد منظومة الدفع لتسهيل التنقل والحركة وتقليل الوقت وتكاليف التشغيل بين وسائل المواصلات

ومن المفترض تنفيذ مشروع الكارت الموحد من خلال إنشاء منصة إلكترونيه لميكنة وتوحيد منظومة الدفع الإلكتروني وإنشاء محفظة إلكترونية لشحن الرصيد بالإضافة إلى تطبيق لتخطيط الرحلات لاختيار أنسب المسارات للتكامل بين وسائط النقل وكذلك استخدام تطبيق ( التنقل كخدمة )

وقالت وزارة النقل أنه تم وضع خطة زمنية لتنفيذ المشروع ليشمل جميع وسائل النقل الحالية وذلك بحلول عام 2025 حيث يشمل نطاق المشروع ( خطوط المترو الأربعة – القطار الكهربائي الخفيف LRT – خطي المونوريل شرق وغرب النيل - الأتوبيس الترددي BRT – أتوبيسات هيئة النقل العام – أتوبيسات النقل الجماعي المرخصة من جهاز تنظيم النقل – قطارات السكك الحديدية )