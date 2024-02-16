الطقس اليوم| استمرار الأجواء الشتوية الممطرة على أغلب الأنحاء مصحوبة برياح

قالت هيئة الأرصاد، إن الطقس اليوم، سوف يشهد استمرار للأجواء الشتوية الماطرة على أغلب الأنحاء، حيث من المتوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري .

وبحسب هيئة الأرصاد فإن الطقس اليوم، سوف يشهد سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وخليج العقبة وسيناء ومناطق متفرفة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ويشهد الطقس أيضا نشاط للشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، يصاحب ذلك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وشهدت الساعات الأولى من صباح الطقس اليوم، أيضا وجود خلايا رعدية عملاقة تؤثر بقوة على الاسكندرية يصاحبها سقوط أمطار غزيرة ومصحوبة بتساقط حبات البرد.

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 16 للعظمى والصغرى 11 درجة

السواحل الشمالية 16 للعظمى والصغرى 9 درجة

جنوب سيناء 23 للعظمى والصغرى 14 درجة

شمال الصعيد 19 للعظمى والصغرى 6 درجة

جنوب الصعيد 21 للعظمى والصغرى 9 درجة