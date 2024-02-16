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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محاولات روسية للسيطرة.. الجيش الأوكراني ينسحب من موقع في أفدييفكا

الجيش الأوكراني ينسحب
الجيش الأوكراني ينسحب من أفدييفكا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، انسحابه من موقع كان يسيطر عليه في جنوب مدينة أفدييفكا الواقعة بشرق أوكرانيا حيث تدهور الوضع في الأيام الأخيرة على الجبهة في مواجهة زيادة الهجمات الروسية.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قال الجنرال الأوكراني، أولكسندر تارنافسكي، الذي يدير القوات المتمركزة في هذه المدينة "بعد أشهر عديدة من المواجهات، قررت القيادة الانسحاب من موقع زنيت في الضواحي الجنوبية الشرقية لأفدييفكا (...) لقد اتخذنا هذا القرار لتخفيف من انتشار القوات وتحسين الوضع العملياتي".

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتز، إن الجيش الأوكراني يحاول الدفاع عن الطرق الاستراتيجية إلى مدينة أفدييفكا الشرقية المحاصرة وأن أولوية كييف هي تقليل الخسائر بينما تحاول روسيا الاستيلاء على المدينة.


وفي وقت سابق من اليوم، قال الجيش الأوكراني، إن هناك معارك عنيفة لا تزال تجرى في أفديفكا والوضع لا يزال صعبا حيث تحاول القوات الروسية الاستيلاء على المدينة.
 وقال الجنرال بالجيش، أولكسندر تارنافسكي، إنه يجري التعزيز المخطط للوحدات وتناور القوات في المناطق المهددة. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص موارد إضافية من الذخيرة والذخائر الأخرى.

وفي الوقت نفسه، تم إعداد مواقع جديدة ويستمر إعداد تحصينات قوية لجميع السيناريوهات المحتملة.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأوكرانية "أوكرينفورم" قال تارنافسكي، قائد مجموعة تافريا التشغيلية الاستراتيجية، على تيليجرام، إنه "اعتبارا من الساعة 11:00 مساء في 15 فبراير 2024، كان الوضع في أفدييفكا صعبا ولكنه خاضع للسيطرة".
وأضاف "يجري قتال عنيف داخل المدينة.. وقواتنا تستخدم جميع القوات والوسائل المتاحة لردع العدو".
وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، يوم الخميس، إن مدينة أفديفكا الأوكرانية معرضة لخطر السقوط في أيدي القوات الروسية، مستشهدا بافتقار القوات الأوكرانية إلى ذخيرة المدفعية.

الجيش الأوكراني الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني الرئيس الأوكراني فولوديمير المستشار الألماني أولاف شولتز المستشار الألماني شرق أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي

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