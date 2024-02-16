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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس أفريقية النواب : دور مؤثر منتظر لمصر بمجلس السلم والأمن

شريف الجبلي،رئيس
شريف الجبلي،رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب

أكد الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب أن مصر ستلعب دوراً كبيراً وفاعلاً فى جميع القضايا الأفريقية التى سيتم طرحها أمام مجلس السلم والأمن الافريقى بعد انتخاب مصر عضواً بمجلس السلم والأمن الأفريقى لمدة عامين "2024 - 2026" معتبراً انتخاب مصر فى هذا المجلس بمثابة اعتراف حقيقى بالدور التاريخى والمحورى الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه جميع القضايا الأفريقية.


كما اعتبر " الجبلى " فى بيان له أصدره اليوم حصول مصر على أغلبية كاسحة وكبيرة وصلت إلى 44 صوتا من أصل 46 بمثابة دليل قاطع على التقدير الكبير من دول القارة السمراء لدور مصر على الساحة الأفريقية ورغبة الدول الأفريقية في أن تمثلها مصر داخل تلك الآلية المهمة كما يعكس ذلك التأييد الكبير وواسع النطاق من المجتمع الافريقى للقاهرة من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والتي تنقسم إلى خمسة أقاليم جغرافية (شمال، غرب، وسط، شرق، وجنوب) مؤكداً أن دول أفريقيا أصبح لديها ثقة كبيرة في مصر وقياداتها السياسية التي سبق وترأست الاتحاد الأفريقي وكذلك مجلس السلم والأمن الأفريقي وحققت الكثير من الإنجازات فى هذين الموقعين الإفريقيين رفيعي المستوى.


ووجه الدكتور شريف الجبلى التحية والتقدير للرئيس السيسى على الدور الفاعل والكبير الذي قامت به مصر تجاه جميع القضايا التى تهم القارة السمراء مؤكداً أن الرئيس السيسي اول قائد فى تاريخ مصر يعطى ملف التعاون المصرى الأفريقي اهمية كبيرة مؤكداً أن الرئيس السيسى خلال فترة قيادته للاتحاد الأفريقي بادر بتقديم العديد من المبادرات المهمة والناجحة لإعلاء لغة الحوار والسلام وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ومواجهة الحروب والتحديات التي تواجه الدول الأفريقية ودعم التعاون السياسى والاقتصادى والتجارى بين مصر ومختلف الدول الأفريقية.


وأعرب الدكتور شريف الجبلى عن ثقته التامة في أن مصر بقيادة الرئيس السيسى سيكون لها تأثير كبير داخل مجلس السلم والأمن الأفريقي لمواجهة كل المشكلات التي تهدد الاستقرار والسلم والأمن الدوليين مؤكداً أن مصر حققت نجاحات كبيرة فى دورها المهم تجاه جميع القضايا الأفريقية.

شريف الجبلى لجنة الشئون الإفريقية مجلس النواب القضايا الإفريقية مجلس السلم والأمن الأفريقي

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