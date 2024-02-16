بشرى سارة.. اكتشاف علاج جديد لمرض الروماتويدي

يعد التهاب المفاصل الروماتويدي من الأمراض المزمنة التى يظل الإنسان يعانى منها طوال حياته مما يسبب متاعب عديدة.

ووفقا لما جاء فى موقع تايمز أوف انديا فقد تم اكتشاف التهاب المفاصل الروماتويدي.

تمكن فريق من الأطباء من اكتشاف علاج جديد يقدم الأمل للمرضى الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي واطلق الاطباء اسم "Rinvoq" على الدواء الجديد الخاص بعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي (RA) بشكل فعال.



أظهرت التجارب السريرية أن "Rinvoq" فعال في تقليل أعراض RA، مثل الألم والتورم وتيبس المفاصل.



يمكن أن يساعد "Rinvoq" في تحسين وظائف المفاصل لدى مرضى RA ويُعد "Rinvoq" خيارًا علاجيًا جديدًا واعدًا لمرضى RA الذين لم يستجيبوا للعلاجات الأخرى.

"Rinvoq" هو دواء يعتمد على التقنيات البيولوجية يُعطى لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي ويستخدم عن طريق الحقن وهناك بعض الآثار الجانبية المحتملة لـ "Rinvoq" ، مثل العدوى وارتفاع ضغط الدم.



لم يتم اعتماد "Rinvoq" من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي إلى الان، لكنه قيد المراجعة حاليًا.

