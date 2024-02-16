منتخب الملاكمة لجامعة عين شمس يحرز برونزيتين في بطولة الشهيد الرفاعي

شارك منتخب الملاكمة لجامعة عين شمس، في بطولة دورة الجامعات المصرية الشهيد الرفاعي الـ51، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

أقيمت بطولة الملاكمة في الفترة من 11-13 فبراير 2024 في جامعة حلوان بمشاركة 235 طالبا مثلوا 28 جامعة حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية.

الطالبان الفائزان بالبرونزيتين

- أحمد محمد زكريا- المركز الثالث جامعات، وحصل على الميدالية البرونزية ميزان 51 كيلو.

- محمد فارس جاد المركز الثالث جامعات وحصل علي الميدالية البرونزية جامعات ميزان 67 كيلو.

عقدت المسابقة تحت الإشراف الإداري لـ"إبراهيم سعيد حمزة" أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم، وإشراف تنفيذي “طارق أحمد” القائم بعمل مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، و"محمد حسن" مدير إدارة النشاط الرياضي، و"فاطمة خليفة" رئيس قسم الأنشطة، وكابتن “محمد العطار” مدرب منتخب الملاكمة.