برلماني : عودة علاقات مصر مع تركيا ينمّي تصدير العقارات وصناعة الحديد

علق الدكتور نافع عبد الهادي وكيل لجنة الشكاوى والاقتراحات بمجلس النواب على زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى مصر مصطحبا قرينته.

وقال عبد الهادي خلال حواره مع برنامج “عقار مصر” المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الاعلامي طاهر حمدي أن زيارة الرئيس التركي لمصر غاية في الاهمية وخاصة بعد قطيعه من الجانب التركي دامت 10 سنوات.

القطيعة

وتابع وكيل لجنة الشكاوي انه قبل القطيعة التي احدثتها تركيا مع مصر كانت العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين متوهجة للغاية.

واوضح الدكتور نافع عبدالهادى ان القيادة التركية بعد 10 سنوات أدركت ان كل ما فعلته مصر خلال الفترة الماضية كان على حق.

وتابع الدكتور نافع عبدالهادى ان عودة العلاقات مع تركيا لطبيعتها يعود بالنفع على الاقتصاد المصري خاصة فيما يتعلق بتصدير العقارات وصناعة الحديد.