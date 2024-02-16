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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة مدينة السادات تحصد مراكز متقدمة ضمن فعاليات دورة الشهيد الرفاعي رقم 51

طلاب جامعة مدينة
طلاب جامعة مدينة السادات

حصل منتخب جامعة مدينة السادات للكرة الطائرة طلبه على المركز الأول وتصدرة أول مجموعتة بعد تغلبه على نظيرة جامعة العلمين الدولية بنتيجة 0/2 ، وكذا تغلبة على نظيرة الجامعة اليابانية صاحب الأرض بنتيجة 0/2 فى دورى  الجامعات والمعاهد العليا  المصرية ضمن فاعليات (دورة الشهيد الرفاعى رقم 51)   والذي ينظمها الإتحاد الرياضى المصرى للجامعات والمعاهد العليا فى رحاب الجامعة اليابانية ببرج العرب. 


جاءت المشاركة تحت رعاية الدكتورة شادن معاوية رئيس الجامعة، و الدكتور شريف محمد على نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف هيثم قنديل مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والدكتور باسم حجازي مدير إدارة النشاط الرياضي، وقام بالتديب الدكتور أيمن مرضى عبد الباري، والدكتور خالد شوقى الدسوقى .


وفى سياق متصل صعود  منتخب جامعة مدينة السادات لكرة القدم أول مجموعته بعد تعادلة مع نظيرة جامعة أسيوط بدون أهداف، وفوزة على جامعة الزقازيق صاحب الأرض بنتيجة 1/2 فى دورى كرة القدم، وإشراف الدكتور أحمد جمال، والكابتن محمد الطوخى .


كما شاركت جامعة مدينة السادات في بطولة الجامعات في لعبة (المصارعه)ضمن فعاليات بطولة الشهيد الرفاعى رقم ( ٥١ ) والمقامة فى رحاب جامعة المنوفية، جاءت النتائج كالتالي،حصل  الطالب سعيد محمد سعيد  على المركز الثاني  و الميدالية الفضيه فى ميزان  (٨٧ ك) وحصل الاعب أدهم أحمد شتله على المركز الخامس وزن  (٩٧ك)، والاعب سالم عاصم سالم على المركز الخامس وزن (٦٧ ك)  بإشراف الدكتور محمد البيلي، والدكتور محمد أشرف .

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